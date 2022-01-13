"Большая стройка" Зеленского "с нуля" создала 14-километровую объездную Решетиловки

Вблизи Решетиловки Полтавской области завершаются работы по строительству 14-километровой объездной дороги.

Строящийся "с нуля" обход является частью трассы Н-31 Днепр-Решетиловка.

Об этом сообщила Facebook-страница Укравтодора.

В рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" была построена автодорога І б категории с 4 полосами движения шириной 23 метра.

Конструктив дороги состоит из трех слоев цементобетона общей толщиной 76 см, геоматраса из нескольких слоев щебня и георешетки, стабилизированного основания дороги и бутового камня вместо непригодных грунтов.

Все работы на обходе Решетиловки планируется завершить в текущем году.

"Н-31 Днепр – Решетиловка станет первым настоящим украинским хайвеем. Протяженность новой дороги в Полтавской области – 79,4 км, в Днепропетровской – 59 км. Это первое строительство новой дороги такого уровня за все время Независимости Украины", - рассказали в Укравтодоре.

Благодаря реализации этого проекта "Большой стройки" путь из Днепра в Киев сократится с 7 до 5 часов, добавили в госучреждении.

В Полтавской области дорога строится из бетона. Строятся мосты, путепроводы, пешие переходы. Кроме обхода Решетиловки, продолжаются работы по строительству объездных других населенных пунктов.

Как ранее сообщил Президент Владимир Зеленский, в рамках инициированной им программы "Большая стройка" были восстановлены и построены 14 тысяч километров дорог.