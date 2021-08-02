«Большая стройка» Зеленского с нуля возведет современный медицинский хаб в Краматорске - Тимошенко

«Большая стройка» Зеленского с нуля возведет современный медицинский хаб в Краматорске - Тимошенко

В Краматорске стартовала реализация нового проекта программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» - возведение современной областной многопрофильной больницы III уровня.

Об этом сообщил в Facebook заместитель главы Офиса Президента, координатор «Большой стройки» Кирилл Тимошенко.

По его словам, Президент Зеленский лично инициировал создание данного медицинского центра.

«Больница в Краматорске станет своеобразным хабом, сочетающим диагностику, медицинскую помощь и науку. Здесь предусмотрено функционирование высокоспециализированных отделений. Большинство видов медпомощи, которые планируют предоставлять в медицинском городке, сейчас вообще не предоставляются в области или требуют значительного расширения», - рассказал Тимошенко.

В частности, будет создано отделение кардиохирургии (в том числе детской), сосудистой хирургии, гематологии, проктологии, торакальной хирургии, урологии, политравмы. На базе стационарных отделений будут размещены клинические кафедры Донецкого национального медуниверситета.

Пользоваться услугами медучреждения смогут жители не только Донецкой, но и Луганской и Харьковской областей.

«Донецкая область - сейчас первая по количеству проектов, которые реализуются в рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка». Города и села, которые выбрали линию Украины и свободы, сегодня развиваются. Спасибо за эту возможность защитникам Украины», - добавил замглавы ОП.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко заявил, что в этом году в рамках «Большой стройки» планируется провести модернизацию 200 приемных отделений украинских больниц.

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