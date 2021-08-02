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«Большая стройка» Зеленского с нуля возведет современный медицинский хаб в Краматорске - Тимошенко

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«Большая стройка» Зеленского с нуля возведет современный медицинский хаб в Краматорске - Тимошенко

В Краматорске стартовала реализация нового проекта программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» - возведение современной областной многопрофильной больницы III уровня.

Об этом сообщил в Facebook заместитель главы Офиса Президента, координатор «Большой стройки» Кирилл Тимошенко.

По его словам, Президент Зеленский лично инициировал создание данного медицинского центра.

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«Больница в Краматорске станет своеобразным хабом, сочетающим диагностику, медицинскую помощь и науку. Здесь предусмотрено функционирование высокоспециализированных отделений. Большинство видов медпомощи, которые планируют предоставлять в медицинском городке, сейчас вообще не предоставляются в области или требуют значительного расширения», - рассказал Тимошенко.

В частности, будет создано отделение кардиохирургии (в том числе детской), сосудистой хирургии, гематологии, проктологии, торакальной хирургии, урологии, политравмы. На базе стационарных отделений будут размещены клинические кафедры Донецкого национального медуниверситета.

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Пользоваться услугами медучреждения смогут жители не только Донецкой, но и Луганской и Харьковской областей.

«Донецкая область - сейчас первая по количеству проектов, которые реализуются в рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка». Города и села, которые выбрали линию Украины и свободы, сегодня развиваются. Спасибо за эту возможность защитникам Украины», - добавил замглавы ОП.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко заявил, что в этом году в рамках «Большой стройки» планируется провести модернизацию 200 приемных отделений украинских больниц.

Дата публикации
Просмотры
295
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