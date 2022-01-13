"Большая стройка" Зеленского сделала качественную дорогу от Долины до Хуста: фото

"Большая стройка" Зеленского сделала качественную дорогу от Долины до Хуста: фото

На Закарпатье подрядчик почти завершил ремонт покрытия дороги регионального значения Р-21 Долина — Хуст.

Трасса Р-21 входит в масштабный инфраструктурный проект "Малый карпатский круг", который реализуется в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает в Facebook глава Закарпатской ОГА Виктор Микита.

Работы на маршруте Долина — Хуст стартовали в 2020 году. Из 128 километров трассы в Закарпатской и Ивано-Франковской областях осталось отремонтировать всего лишь один участок протяженностью меньше километра.

"Усиленная основа, новый асфальтобетон, разметка, обустроенные обочины — все это будет способствовать безопасности дорожного движения и созданию положительного имиджа нашего региона", — подчеркнул Виктор Микита.

Проект "Малый карпатский круг" охватывает около 220 км маршрутов на Закарпатье. В 2022 году в его рамках планируется восстановить 186 км дорог государственного значения в трех регионах и 217 км местных дорог.

Напомним, что на конец 2021 года в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" уже сделали более 40% основной сети дорог Украины.