"Большая стройка" Зеленского сократила на 1 час время в пути от Черкасс до Киева

"Большая стройка" Зеленского сократила на 1 час время в пути от Черкасс до Киева

В Черкасской области в рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» завершился ремонт 40-километрового участка трассы национального значения Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь.

Капитальный ремонт и реконструкция была проведена от границ Киевской и Черкасской областей до окончания обхода города Золотоноша. После окончания ремонта продолжительность поездки из Черкасс в Киев сократилась примерно на 1 час.

Об этом в Facebook сообщает Укравтодор.

Одновременно с ремонтом дороги Н-08 завершилась реконструкция объездной дороги Золотоноши, на которой было установлено современное освещение, а сама объездная была расширена. Кроме этого, на обходе Золотоноши был также реконструирован путепровод через железную дорогу и мост через Золотоношку.

Как отмечают в Укравтодоре, возле села Песчаное на трассе Н-08 был также проведен капитальный ремонт моста через реку Супий.

Дорога Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь объединяет несколько областей – Киевскую, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Донецкую. Ее протяженность в пределах Черкасской области составляет 88,5 км.

В 2020 году в области было восстановлено 224,2 км дороги государственного значения. В 2021 году в пределах "Большой стройки" здесь планируется отремонтировать уже 259 км.

Недавно стало известно, что до конца 2024 года в Украине по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" должны построить и отремонтировать 24 000 км дорог государственного значения и, таким образом, завершить восстановление всех основных транспортных магистралей.

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