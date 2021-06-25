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"Большая стройка" Зеленского создала на Хортице условия для грандиозного музыкального фестиваля ZOUND 2021

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"Большая стройка" Зеленского создала на Хортице условия для грандиозного музыкального фестиваля ZOUND 2021

В частности, среди исполнителей будут Бумбокс, Ivan Dorn, Bahroma, Аlyona Аlyona.

28-29 августа на острове Хортица, который стал одним из главных объектов проекта "Большая реставрация" в составе глобальной инфраструктурной программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", состоится масштабный музыкальный фестиваль европейского уровня ZOUND 2021. 

Об участии в нем уже заявили многие звезды украинского шоу-бизнеса, сообщают организаторы фестиваля, компания Fishcanfly.

Первый фестиваль ZOUND прошел в Запорожье в 2019 году. Формат нынешнего ZOUND претерпел изменения, и теперь в нем будет представлена не только электронная музыка, но также рок, хип-хоп, этно, edm.

"Сейчас идет возрождение острова, этого места силы. Поэтому мы тоже очень хотим возродить эту силу, через культуру, музыку и привлечение молодежи. Еще одна цель - привить Украине культуру фестивального движения", - сказал представитель Fishcanfly Владимир Бригинец.

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Программа фестиваля будет разделена на две части: дневную и ночную. В ночной программе будут участвовать исполнители электронной музыки. А в дневной части выступят представители жанров рок, хип-хоп и этно.

Как заявили организаторы, свое участие в дневной программе уже подтвердили такие исполнители: Бумбокс, Kalush, Ivan Dorn, Bahroma, Кис-Кис, 5'nizza, Epolets, Аlyona Аlyona, o.Torvald и многие другие.

В ночной программе ожидается участие как украинских, так и зарубежных исполнителей. В частности, уже в ближайшее время организаторы обещают объявить имена исполнителей из Германии и Италии.

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ZOUND 2021 станет не только музыкальным фестивалем. Гости Хортицы смогут также принять участие в многочисленных играх и соревнованиях. На территории проведения фестиваля, по словам организаторов, будет оборудован большой луна-парк с аттракционами как для детей, так и для взрослых. К услугам гостей фестиваля будут также большой фуд-корт и уютные лаунж-зоны. 

Партнером мероприятия выступила компания Метинвест.

Напомним, транспортное сообщение с островом Хортица значительно облегчилось с конца прошлого года, когда в рамках программы "Большая стройка" была введена в эксплуатацию первая очередь балочного моста, соединяющего остров с Хортицким районом Запорожья. В этом году, как ранее заявил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, ожидается введение моста в эксплуатацию полностью.

Дата публикации
Просмотры
40
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