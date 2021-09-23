"Большая стройка" Зеленского стартовала в аэропорту Херсона

До конца года в аэропорту Херсона планируется провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы, что позволит принимать самолеты Boeing 737 - 800, 900 и Airbus 321.

Работы по демонтажу старого покрытия в аэропорту уже начались.

Об этом сообщает Херсонская ОГА.

Реконструкция аэропорта предусмотрена в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

На существующей полосе длиной 2500 м в ходе реконструкции будет произведено обновление асфальтобетонного покрытия на 2000 м, также демонтированы бетонные плиты на 500 м. Вместо них также будет устроено асфальтобетонное покрытие.

Одновременно длина взлетно-посадочной полосы будет увеличена до 2600 м, а ширина – до 60 м, вместо нынешних 42 м.

В настоящее время аэропорт Херсона, построенный в 1979 году, не отвечает текущим требованиям авиационной безопасности и современным нагрузкам.

В результате реконструкции аэропорт сможет принимать до 12 рейсов в день, а пассажиропоток увеличится до 500 тысяч пассажиров в год.

На выполнение работ в рамках программы восстановления аэропортов из государственного бюджета выделено 320 млн грн. Дополнительно из областного бюджета на разработку проектной документации было направлено 4,6 млн грн.

Полеты в аэропорту уже приостановлены и подрядчик начал фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия, демонтаж плит и земляные работы.

Напомним, программа восстановления региональных аэропортов является составной частью программы Владимира Зеленского "Большая стройка", по которой будут реконструированы аэропорты в 16 городах Украины.

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