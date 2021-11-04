"Большая стройка" Зеленского восстановит 24 тысячи км дорог к концу 2024 года

К концу 2024 года по всей Украине в рамках программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка» планируют построить и отремонтировать более 24 тысяч километров дорог.

Фактически по программе президента восстановят все дороги государственного значения, а также значительную часть местных дорог.

Об этом сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко во время выступления на Всеукраинском Форуме "Украина 30. Безопасная громада".

Он подчеркнул, что с момента старта программы в 2019 году и до конца этого года будет восстановлено 13 тысяч километров дорог. Создание всеукраинской сети автодорог европейского уровня необходимо для развития "безопасной" инфраструктуры нашего государства.

"Для того, чтобы скорая помощь или автомобиль полиции могли быстро доехать до места своего вызова, мы делаем дороги. Чтобы можно было быстро доезжать, чтобы можно было ездить без ям, чтобы было меньше ДТП и так далее", – объясняет замглавы ОП.

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Параллельно по инициативе Укравтодора в этом году построили 500 км велодорожек на трассах и других дорогах. Вместе с качественными дорогами, по программе "Большая стройка" создают современные объекты социальной инфраструктуры. Это, в частности, инклюзивные школы и садики в каждом регионе, больницы и амбулатории, объекты спортивной инфраструктуры.

"За два года мы построили или восстановили 190 спортивных площадок в разных громадах, строим 25 бассейнов и еще 13 бассейнов планируем на следующий год. Также на следующий год начинаем строительство более 1000 детско-юношеских спортивных школ", – отметил Тимошенко.

Также в этом году завершается строительство 201 приемного отделения в опорных больницах. Все отделения оборудованы современной медицинской техникой, в частности аппаратами КТ, УЗИ, цифровыми рентгенами, ангиографами и т.д.

"В следующем году эта программа будет расширяться. Мы будем восстанавливать 48 областных больниц как детских, так и взрослых. И самое главное – для того чтобы мы вместе с МВД и ГСЧС могли помогать людям, в 29 из этих больниц будут построены вертолетные площадки именно для того, чтобы быстро доставлять людей в больницы. Также мы достраиваем 600 амбулаторий в этом году", - рассказал замглавы ОП.

Напомним, строительство и восстановление объектов социальной инфраструктуры является одним из приоритетов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

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