"Большая стройка" Зеленского возвела нетипичный садик в Старых Кодаках возле Днепра

Раньше на месте садика был пустырь.

В селе Старые Кодаки Днепропетровской области открылся детский садик "Перлинка", который "с нуля" был построен в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Он стал первым садиком в селе.

Об этом сообщает Днепропетровская ОГА.

"Садочок "Перлинка" построили "с нуля" на месте пустыря, за нетипичным архитектурным проектом. Модерновое теплое здание украшено яркими элементами", - говорится в сообщении.

Раньше на месте садика был пустырь. Теперь современный дизайн "Перлинки" стал украшением окрестностей. В нем для 80 детей оборудованы просторные светлые игровые комнаты и спальни. На первом этаже для самых младших воспитанников оборудован пол с подогревом. На прилегающей территории размещены яркие площадки.

Садик в рамках "Большой стройки" был также оснащен современным оборудованием, в том числе телевизорами и посудомоечными машинами. Для игровых комнат были закуплены игрушки и методические материалы.

В здании оборудована современная система вентиляции и кондиционирования. В группах для дезинфекции будут применяться современные кварцевые лампы.

Кроме этого, для подъема на второй этаж в садике оборудован лифт.

В "Перлинке" оборудован также универсальный зал для физического развития и творчества. Он оснащен акустическим потолком для звукоизоляции. В садике в Старых Кодаках будут также работать кружки английского языка и хореографии.

Ранее в этом году в рамках "Большого строительства" на Днепропетровщине уже был открыт новый детский сад в Покрове.

Напомним, с начала реализации программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине уже было построено и реконструировано более 200 садов и школ.