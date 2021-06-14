"Большая стройка" Зеленского взялась за ремонт площади перед Оперным театром в Киеве

Обновить площадь хотят до 24 августа.

В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" самые крупные дорожно-строительные компании Украины в рамках благотворительной помощи начали ремонт Театральной площади в Киеве.

Речь идет о площади возле Национального академического театра оперы и балета Украины имени Т. Г. Шевченко. Обновить площадь планируют до 24 августа, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Со старта программы Президента "Большая стройка" значительное внимание компаний-подрядчиков уделяется проектам социальной ответственности", - отметил министр инфраструктуры.

По словам Александра Кубракова, это уже не первый подобный проект в столице.

"В прошлом году дорожники отремонтировали дорогу на территории НДСБ Охматдет, в этом - на территории Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины", - сказал Кубраков.

Он также напомнил, как после наводнения лета 2020 года дорожные компании Украины присоединились к восстановлению дорог в пострадавших областях. Ремонты касались не только государственных, но и местных и даже коммунальных объектов инфраструктуры.

Министр отметил, что такие инициативы важно поддерживать и популяризировать, "потому что "Большая стройка" - это об общем деле, res publica".

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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