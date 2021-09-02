"Большая стройка" Зеленского взялась за ремонт трассы Запорожье - Донецк

Укладку асфальта выполняют ночью.

На автодороге Запорожье - Донецк круглосуточно ведется ремонт на участке км 51+106 - км 69+888.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Запорожской области.

В прошлом месяце был начат текущий средний ремонт дорожного покрытия на участке от реки Верхняя Терса, которая пересекает автодорогу, и к самой границе с Днепропетровской областью.

"Из-за того, что значительная часть участков автодороги имела проседание асфальта, а также большую колейность, работники подрядной организации выполняют работы по стабилизации основания дорожной одежды по технологии "холодный ресайклинг", - сообщила Служба.

По состоянию на 2 сентября из запланированных 18,8 км ремонта подрядчики уже выполнили фрезерование изношенного дорожного покрытия на протяженности около 15 км. На 12 км выполнены работы по укреплению основания методом регенерации. На уже подготовленных участках дорожники начали устраивать выравнивающий слой дорожного покрытия.

Укладка асфальта выполняется ночью.

Напомним, что в конце августа шесть украинских банков выделили на программу "Большая стройка" Владимира Зеленского кредит в размере 376 млн долларов под государственные гарантии на срок 5 лет по ставке 4,9% годовых. По оценкам Мининфраструктуры, подписанное кредитное соглашение стало беспрецедентным для Украины. Оно является взаимовыгодным для обеих сторон. Государство получает надежный дополнительный источник финансирования строительства и ремонта дорог и мостов, а у банков, в свою очередь, появляется возможность для реальных и эффективных инвестиций. Кроме этого, соглашение о сотрудничестве Укравтодора и банковского консорциума говорит также о доверии банковской системы и готовность инвестировать в крупные инфраструктурные проекты.

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