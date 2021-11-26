"Большая стройка" Зеленского завершила большую часть работ на объездной Хотина

На участке протяженностью 6,9 км на дороге Н-03 Житомир — Черновцы от кольца в селе Атаки до транспортного кольца на въезде в город Хотин подрядчик полностью обустроил нижний слой асфальтобетона на обходы Хотина.

Обновление участка идет в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Как сообщает в Facebook Служба автомобильных дорог в Черновицкой области, укладку верхнего слоя покрытия и ряд других работ начнут весной и полностью завершат в 2022 году. Речь идет, в частности, об обустройстве расширений и съездов, установке водосбросов, водоотводных лотков, всех элементов организации дорожного движения и нанесении разметки.

"Обход Хотина обеспечивает основную транспортную связь между Черновицкой и Хмельницкой областями. Поэтому при выполнении ремонтных работ движение транспортных средств мы не ограничивали. Поскольку у водителей фур не было бы возможности заехать или уехать из Буковины", — говорится в сообщении областной Службы автодорог.

Напомним, ранее в Офисе президента рассказали о планах до конца 2024 года сделать по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" 24 тысяч км дорог по всей стране.