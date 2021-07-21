Большая вода прибывает: жителей Прикарпатья предупреждают о подтоплении отдельных населенных пунктов

Из-за ливней в Пруте вырос уровень воды.

В Ивано-Франковской области в реке Прут из-за обильных дождей вода уже поднялась на метр, в связи с этим существует угроза паводка. В области объявлено штормовое предупреждение.

Об этом написал мэр города Коломыя Богдан Станиславский в Facebook.

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По его данным, из-за обильных дождей уровень воды в Пруте вырос на утро 21 июля на 50 см, а общий подъем — плюс 1 метр. Чиновник отметил, что по состоянию на сейчас о подтоплении или паводоке говорить рано, но если дожди не остановятся такая ситуация вполне вероятна.

В свою очередь в ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области предупреждают о возможном частичном затоплении объектов приречной инфраструктуры, достижение отметок начального затопления отдельных населенных пунктов.

В горных районах существует угроза схода селевых потоков, а в местах выпадения сильных ливней могут быть подтопления пониженных участков. Объявлен оранжевый уровень опасности.

Напомним, ранее синоптики назвали регионы, которые накроют мощные ливни с грозами 21 июля.

А в понедельник, 19 июля Киев накрыла непогода. Грозовой фронт принес с собой град и порывы шквального ветра. Сильный дождь затопил разные районы столицы, а также вывел из работы станции метро "Берестейская" и "Академгородок". Сильный дождь застал жителей столицы врасплох, однако не все поспешили прятаться от непогоды в домах.

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