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Большая вода в Одесской области: откачивают из жилых домов, в Южном затопило отделение полиции

Большая вода в Одесской области: откачивают из жилых домов, в Южном затопило отделение полиции

Главное управление ГосЧС в Одесской области/facebook

Работники ГСЧС оказывают помощь по откачке дождевой воды.

В Одесской области ночью бушевала непогода. Утром в самом городе затопило улицы. В области сотрудники ГСЧС также устраняют последствия ливня.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, спасателям поступили четыре вызова, на которые задействовали 17 спасателей и четыре единицы спецтехники.

Так, в Южном в 7 утра откачивали 60 кубометров воды со двора и помещения отделения полиции.

В селе Курисов в Лиманском районе затопило четыре домохозяйства.

Еще один дом затопило в Раздельной.

Ранее сообщалось, что в Одессе после ночного ливня затопило улицы. Маршрут транспорта пришлось изменить. Водители буквально плыли по улицам.

 