Большая вода в Одесской области: откачивают из жилых домов, в Южном затопило отделение полиции

Работники ГСЧС оказывают помощь по откачке дождевой воды.
В Одесской области ночью бушевала непогода. Утром в самом городе затопило улицы. В области сотрудники ГСЧС также устраняют последствия ливня.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, спасателям поступили четыре вызова, на которые задействовали 17 спасателей и четыре единицы спецтехники.
Так, в Южном в 7 утра откачивали 60 кубометров воды со двора и помещения отделения полиции.
В селе Курисов в Лиманском районе затопило четыре домохозяйства.
Еще один дом затопило в Раздельной.
Ранее сообщалось, что в Одессе после ночного ливня затопило улицы. Маршрут транспорта пришлось изменить. Водители буквально плыли по улицам.