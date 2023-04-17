"Большая вода" в Украине: экологи рассказали причину подтоплений и предостерегли

В ближайшие дни воды из-за наводнений в Украине станет больше. Под угрозой затопления или уже затопленными оказались Волынская, Житомирская, Днепропетровская, Киевская, Ровенская, Полтавская, Черкасская и Черниговская области.

В Украине в ближайшие недели может еще больше подняться уровень воды из-за наводнений. В некоторых городах и селах люди уже используют для передвижения лодки. В то же время есть случаи подтоплений мостов и изменения цвета воды в кранах киевлян.

Об этом пишет BBC Украина.

В ГСЧС убедили украинцев в том, что ситуация с подтоплением контролируется, а жертв и пострадавших нет. Под водой уже около тысячи домохозяйств, из которых половина — в Черниговской области. В самом же регионе, по данным главы обладминистрации Вячеслава Чауса, не исключают эвакуации местного населения. Если вода действительно поднимется — затопленными будут 22 населенных пункта, а это — более четырех тысяч человек.

"Вода поднимается. Мы ожидаем в этом году паводок на уровень выше, чем был в 2013 году. Сегодня семь населенных пунктов подтоплены – те, что по руслу Днепра", — рассказал глава области.

Какая ситуация в Киеве

В столице есть проблемы с подтоплениями. Местные публикуют в Сети фото парков вблизи Днепра. Гидропарк, парк "Наталка" на Оболони – в воде.

В то же время экологи и метеорологи уверяют, что повышение уровня воды в это время года — нормальное явление. Хотя качество и цвет воды в кранах киевлян может ухудшиться, говорит Киевводоканал.

"Во время паводка может временно возрасти такой показатель водопроводной воды, как цветность. То есть вода в этот период может иметь слегка желтоватый цвет. Этот показатель влияет на качество воды только визуально и не свидетельствует о ее опасности", — уверяют в Киевводоканале.

В то же время, наполнению рек способствовали обильные дожди и повышение уровня подземных вод.

"На фоне тотального обезвоживания в мире подобное явление выглядит сверхъестественным. Хотя специалисты уверяют, что природа имеет определенную цикличность. Подобное явление происходит раз в десять лет. Да, весна 2013 года также отличалась высокой водностью", — объясняют в Укргидроэнерго "Вечернему Киеву".

Какое мнение экологов

Глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко в рамках телемарафона заявила, что одной из причин подтоплений, помимо увеличения уровня воды из-за паводков, стал и человеческий фактор. В частности, речь идет о нарушении правил пользования прибрежными полосами, водоохранными полосами, поймами.

“Киевский эколог Михаил Петелицкий считает, что из-за совпадения факторов высока вероятность, что наводнение 2023 года будет самым большим с начала независимости Украины. По его словам, сейчас уровень воды пересекает отметку 2013 года и продолжает расти”, — пишет BBC Украина.

На ситуацию повлияла и застройка естественных пойм.

"Подняв гидронамывом практически весь левый берег Днепра, в Киеве был создан достаточно узкий коридор, который не позволяет реке разливаться на широкие просторы, как это было в прошлые века, ведь целые жилые массивы выросли на месте прежней поймы Днепра", — написал у себя в соцсети эколог Михаил Петелицкий.

Напомним, что в Киеве сейчас нет аварийных подтоплений, однако пик паводков прогнозируется на 22 апреля.

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