Больше больных, меньше смертей: в НАН спрогнозировали, как будет развиваться эпидемия коронавируса до конца сентября

Больше больных, меньше смертей: в НАН спрогнозировали, как будет развиваться эпидемия коронавируса до конца сентября

Угрожающей ситуация с коронавирусом есть на Западе Украины, говорят ученые.

Темпы распространения эпидемии коронавируса в Украине существенно ускорились за последние две недели. Количество новых случаев инфицирования, смертей и госпитализаций, которые еще две недели назад были подобны прошлогодним, продемонстрировали опережающий рост.

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Об этом заявили в Национальной академии наук Украины, где сделали прогноз развития распространение коронавируса в Украине с сегодняшнего дня, 15 сентября, и до 28 сентября.

По данным НАН, в течение недели 15-21 сентября 2021 года среднее количество новых случаев коронавируса в Украине составит 3638. А под конец месяца, 22-28 сентября, оно еще больше возрастет и достигнет отметки в 5208 больных украинцев.

Прогноз количества новых случаев по результатам вычислений статистической моделью Prophet и компартментного моделью SEIR-U, таблица НАНУ

В то же время ученые считают, что количество смертей от COVID-19 в дальнейшем несколько снизится и объясняют это тем, что возраст больных изменился.

В НАН предполагают, что стационарное обучение в школах повлияло на рост количества инфицированных коронавирусом в Украине.

"На фоне начала учебного года резко возросла заболеваемость среди детей, доля которых в случаях болезни впервые за все время статистики превысила 10% (по предварительным данным). Тот факт, что заболеваемость резко возросла одновременно с началом учебного года и ростом заболеваемости среди детей, свидетельствует в пользу гипотезы о существенном влиянии открытых школ на эпидемический процесс в украинских условиях", — говорят ученые.

Также ученые отметили, что угрожающей ситуация с коронавирусом есть на Западе Украины. Высокая заболеваемость есть в Черновицкой области, а ее высокие темпы роста наблюдаются во Львовской, Волынской, Тернопольской и других областях.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 15 сентября зафиксировано 4640 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 93 человека, 1858 пациентов выздоровели.

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