Больше, чем есть у любой армии в мире: Запад передал ВСУ для контрнаступления 600 видов вооружения

До сих пор не все передаваемые виды техники были задействованы в войне на поле боя, рассказал полковник США.

Западные партнеры передали Украине для контрнаступления более 600 разных видов вооружения. Это больше, чем в любой армии в мире.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал полковник Мартин О'Доннелл, спикер Командования армии США в Европе и Африке.

По его словам, до сих пор не все передаваемые виды техники были задействованы в войне на поле боя.

"Мы коллективно, не только США, но и международное сообщество, предоставили Украине около 600 видов вооружений и амуниции: начиная от танков "Абрамс" и до танков "Леопард", и системы "Петриот". В ближайшие недели и месяцы, когда все начнется, будет показательно, как украинцы используют те системы, которые им предоставили", – сказал он.

Он подчеркнул, что каждый из видов вооружений требует обеспечения, в частности, боеприпасов для ПВО, чтобы закрыть небо, когда начнется наступление. По его словам, до сих пор украинцы хорошо пользуются разной техникой.

Контрнаступление переносится — Зеленский

Зеленский в интервью BBC News рассказал, что для контрнаступления нужно больше времени. Несмотря на то, что украинские защитники готовы к наступлению и могут быть успешными уже с тем, что имеют уже сейчас, но Украина потеряла бы много людей.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в комментарии CNN сообщил, что украинская армия готова к контрнаступлению, но россияне смогли обустроить "значительные оборонительные рубежи". Он добавил, что Украина получила от западных партнеров все необходимое для контрнаступления вооружения и техники, а также наши военные прошли обучение в других странах.

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