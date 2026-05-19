«Больше, чем преимущество»: Виталий Ким – о пользе поддержки Украины для международных партнеров

Украина доказала свою состоятельность: четвертый год подряд она сдерживает полномасштабную агрессию России, сохраняет боеспособность и ежедневно усовершенствует оборонные технологии. Украинские инженеры, военные и волонтеры стали мировыми лидерами по разработке дронов, средств радиоэлектронной борьбы, киберзащиты и интеграции данных на поле боя. Однако эта устойчивость и инновационность – не только наше преимущество, но мощный ресурс для наших партнеров. Об этом в своей колонке для американского издания The Daily Signal заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, объяснив, почему поддержка Украины – это не благотворительность, а выгодная стратегическая инвестиция для США и всего мира.

«Американцы вправе задавать простой вопрос: что в этом для нас? – пишет Ким. – Самый сильный аргумент в пользу поддержки Украины основан не на риторике, а на прямой оценке того, что это означает для американской экономики, бизнеса и долгосрочной безопасности».

Он отмечает: «Это инвестиция в американскую промышленность», ведь, сотрудничая с Украиной, США получают уникальную возможность ускорить собственные инновации и укрепить оборонную промышленность по более низкой стоимости.

«Украина предлагает США реальное стратегическое преимущество», – отмечает Виталий Ким.

Кроме военно-технологической выгоды, существует и экономическая. Потребности в восстановлении Украины уже оцениваются более чем в 500 миллиардов долларов. И это не просто смена разрушенного, а модернизация с нуля: новые дороги, мосты, порты, энергосистемы и логистика.

«Компании, которые помогут восстановить критическую инфраструктуру, будут участвовать не в благотворительности, а в одной из важнейших возможностей для роста следующего десятилетия», – подчеркивает Ким.

И добавляет, что наилучшие позиции на этом рынке имеют американские компании – лидеры в инжиниринге, технологиях и агропроизводстве.

В качестве примера он приводит свою родную Николаевщину. До войны регион был центром судостроения и морской логистики, а после победы может стать хабом модернизации портов, зерновой логистики и возобновляемой энергетики, что открывает для американских инвесторов конкретные возможности – от концессий на терминалы до финансирования энергоэффективных проектов.

Подводя итог, Виталий Ким призывает к партнерству на основе общих интересов: «Мир и безопасность в Украине сегодня означают надежную безопасность для Европы завтра, стабильные торговые маршруты для мира и возможности для американского бизнеса».

