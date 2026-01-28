Больше, чем во Вьетнаме и Корее вместе: аналитики шокировали цифрами потерь россиян

Больше, чем любая страна со времен Второй мировой: отчет CSIS о реальной цене войны для РФ

Россия понесла 1,2 миллиона жертв почти за четыре года полномасштабной войны, понеся большие потери, чем любое крупное государство в любой войне со времен Второй мировой войны.

Об этом пишет Euronews со ссылкой на CSIS (Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне).

По данным CSIS, российские войска понесли почти 1,2 миллиона потерь с начала полномасштабного вторжения в Украину. Это количество примерно равно населению Брюсселя.

В Центре объяснили, что цифра более миллиона включает убитых, раненых и пропавших без вести, в то время как только число погибших достигло 325 000 российских солдат.

«Ни одно большое государство не понесло даже близкого количества потерь или смертей ни в одной войне со времен Второй мировой», — заявили в CSIS.

Для сравнения, количество потерь и смертей на поле боя в США значительно ниже согласно отчету. Причем Соединенные Штаты потерпели 54 487 смертей в боях во время Корейской войны и 47 434 смертей во время войны во Вьетнаме.

Более поздние вмешательства США привели к еще меньшему количеству жертв: 149 смертей во время войны в Персидском заливе 1990–1991 годов, 2465 смертей в Афганистане, а также 4432 смерти в Ираке.

В то же время CSIS отметила, что, несмотря на огромные человеческие потери, российские войска продвигаются «чрезвычайно медленно на поле боя».

К примеру, во время Покровской наступательной операции российские войска продвигались в среднем со скоростью всего 70 метров в день.

«Это медленнее, чем жесточайшие наступательные кампании за последний век, включая печально известную кровавую битву на Сомме во время Первой мировой войны», — заявили в CSIS, добавив, что российские войска получили менее 1,5% территории Украины с начала 2024 года.

Аналитический центр также оценил, что Москва платит высокую экономическую цену за свою тотальномасштабную войну против Украины. Согласно отчету, Россия «превращается во второ- или третьесортное экономическое государство», поскольку его экономика находится под давлением из-за войны войны.

Ранее в The New York Times написали, что к весне общие потери Украины и РФ могут составить до 2 миллионов.