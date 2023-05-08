Больше, чем вся Греция и Дания вместе: Зеленский сообщил, какая часть территории Украины заминирована

На сегодня более 170 тысяч квадратных километров Украины загрязнены неразорвавшимися минами и боеприпасами.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения вечером 8 мая.

По его словам, разминирование оценивается экспертами во временных пределах достаточно неприятно – мол, нужны десятилетия, чтобы разобраться с такой угрозой.

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"Мы должны сделать это гораздо быстрее. Готовим и специальную систему действий, которая поможет быстрее разминировать новую территорию после деоккупации. Активно работаем и с партнерами ради увеличения наших возможностей. В технике, в подготовке саперов и пиротехников. Со всеми, кто имеет опыт, кто имеет технологии, кто имеет финансовые возможности для поддержки, мы будем сотрудничать, чтобы сделать Украину снова чистой от российских мин", – заверил глава государства.

Отметим, что площадь всей территории Украины составляет 603 700 км.

По состоянию на 2021 год, до полномасштабного вторжения неприятеля, под российской оккупацией находилось 43 300 кв. км, или 7% украинской территории.

По состоянию на начало июня 2022 года было оккупировано около 20% украинских земель. По состоянию на конец 2022 г. Силы обороны освободили 40% оккупированных Россией после 24 февраля территорий Украины и 28% от всех оккупированных территорий.

Напомним, что 6 мая от российского удара по Херсонской области погибли девять украинцев, занимавшихся разминированием.

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