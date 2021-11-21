Больше года мучили боли: на Прикарпатье у женщины обнаружили катетер, который после операции "забыли" врачи

Больше года мучили боли: на Прикарпатье у женщины обнаружили катетер, который после операции "забыли" врачи

У пациентки был постоянный дискомфорт при мочеиспускании.

В Ивано-Франковской области пациентка после операции полтора года страдала болью во время мочеиспускания. Оказалось, медики оставили катетер в теле пациентки.

Об этом сообщила директор Центра первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи Ивано-Франковского городского совета Ольга Савчук.

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Савчук рассказала, что пациентка обратилась к врачам с жалобами на постоянный дискомфорт во время мочеиспускания. Она говорила, что больше года живет с проблемой и лекарства ей не помогли.

Во время исследования был обнаружен в теле женщины мочевой катетер, оставшийся после операции более 18 месяцев назад.

"Жалобы пациентки на постоянный дискомфорт во время мочеиспускания, нерезультативное консервативное лечение и, как находка, оставлен мочевой катетер в мочевом пузыре после проведенного оперативного лечения более 1,5 лет назад… Казуистическая причина дискомфорта обнаружена", – написала Савчук.

Напомним, во Львове медики удалили из яичников 14-летней девушки 3-килограммовую кисту. У пациентки был увеличен живот, который ей мешал.