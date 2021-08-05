Больше мяса и ограниченное количество сахара: правительство ввело новые стандарты питания в школах

Больше мяса и ограниченное количество сахара: правительство ввело новые стандарты питания в школах

По данным Минобразования, 40% школ уже готовы перейти на новое меню.

Новый учебный год — новое питание. С 1 сентября в школьных блюдах будет ограниченное количество соли, сахара и жиров.

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Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 5 августа.

Соответствующее решение принял накануне Кабинет Министров. В рационе школьников появится больше мяса, молочных продуктов, фруктов, орехов, семян растений. Также правительство установило норму калорийности завтрака — 25-30% от суточной потребности, обеда — 30-45%.

Напомним, новые нормы питания введут уже с 1 сентября. Но если школы не успеют — им дадут отсрочку до 1 января. К 2022 году обновленное школьное меню должно быть внедрено везде. Подать заявку на обустройство современных технологических столовых может каждая школа.

Подготовка к 1 сентября, школьное питание, экспорт мороженого — Экономические новости

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