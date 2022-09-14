Больше на армию и меньше на зарплаты чиновникам: стали известны первые цифры из госбюджета на 2023 год

Правительство передало на рассмотрение Верховной Рады проект бюджета на 2023 год. Он будет очень отличаться от принятых в предыдущие годы.

Основным приоритетом остается сектор безопасности и обороны, на который планируется выделить более 1 триллиона гривен. В то же время собираются сократить расходы на содержание органов власти.

Об этом сообщил глава бюджетного комитета Юрий Аристов в Facebook.

"Бюджетный процесс начался. Изучаем проект на 2023 год, который Правительство уже передало на рассмотрение Верховной Рады. Конечно, впереди еще много работы, но уже точно можно сказать: этот бюджет очень сильно отличается от тех, что были в предыдущие годы", — подчеркнул. Аристов.

По его словам, это будет бюджет воюющей страны.

"Есть очень четкие приоритеты – обороноспособность страны и люди, которые должны чувствовать поддержку со стороны государства в сложный момент. Все остальное подождет лучших времен. В целом расходы предложено уменьшить на 272,7 млрд гривен. Кстати, одно из существенных сокращений – содержание органов власти: минус 11,6 млрд гривен по сравнению с этим годом", — заметил Аристов.

Так, оборона и безопасность в целом, как и обещал президент, получит больше триллиона гривен, это 17,8% ВВП. Для поддержки ветеранов войны (жилье, выплаты, реабилитация) выделено 6,8 млрд грн. Относительно финансирования деоккупированных территорий — Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии получит 19 млрд, а на дотации на компенсацию потерь местных бюджетов в связи с агрессией России пойдет 24 млрд.

Кроме того, предусмотрено:

увеличение расходов на социальную защиту;

сохранение заработной платы работникам образования и медработникам, сохранение стипендий;

усиление эпидемиологического наблюдения, развитие реабилитационных услуг и услуг психологической поддержки, а также расширение программы реимбурсации лекарств – то есть их получение пациентами бесплатно или с минимальной оплатой;

субвенции местным бюджетам на обустройство укрытий в учебных заведениях и обновление парка школьных автобусов.

"И еще один важный момент: в проекте сохранены кредиты для бизнеса по программе "5-7-9%" и гранты. Итого это почти 17,4 млрд грн", — подчеркнул глава бюджетного комитета.

Напомним, ранее стало известно, что средняя зарплата в 2023 году ориентировочно составит 18,5 тысячи гривен, инфляция может достичь 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен.

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