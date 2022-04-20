Больше не будут снимать видео для Тиктока: ВСУ ликвидировали взвод солдат из Чечни

Больше не будут снимать видео для Тиктока: ВСУ ликвидировали взвод солдат из Чечни

Вооруженные силы Украины изрядно всыпали российским оккупантам, приехавшим из Чечни убивать украинцев.

Украинские защитники уничтожили взвод солдат РФ вместе с их техникой.

Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.

"18 апреля во время ведения боевых действий на территории Украины был уничтожен взвод из состава БТГр 70 мотострелкового полка (в/ч 71718, Шали, Чеченская республика) 42 мотострелковой дивизии. Потери личного состава: около 10 погибших, 15 раненых, 3 военнослужащих пропали без вести (сгорели в БМП)", — рассказал Цымбалюк.

Напомним, что под Рубежным и Северодонецком ВСУ во время штурма отправили в госпиталь более 100 оккупантов. В местную больницу города Новоайдар доставлено около 130 раненых военнослужащих противника. Также под Харьковом ВСУ разгромили танковую тактическую группу оккупантов, те накивали пятками назад в Россию.

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