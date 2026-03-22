Больше не будут учить за границей: куда и почему перенесут обучение украинских военных

ВСУ / © Associated Press

Реклама

В Генеральном штабе ВСУ рассматривается возможность сосредоточить подготовку украинских военнослужащих непосредственно на территории Украины. Все потому, что западные интруктуоры «оторваны от реальности».

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генштаба Евгений Межевикин, пишет «Милитарный».

По его словам, такое решение связано с тем, что иностранные инструкторы не всегда имеют актуальный боевой опыт, отвечающий современным условиям войны в Украине.

Реклама

«Они оторваны от наших реалий, от текущих боевых действий», — пояснил он.

В то же время в Генштабе подчеркивают, что работа по совершенствованию подготовки продолжается, в том числе и в сотрудничестве с международными партнерами.

Отдельно отмечается, что инициативу о переносе основной части обучения в Украину поддержала Великобритания, которая предложила сосредоточить подготовку в отдельных центрах, чтобы повысить ее эффективность и избежать распыления ресурсов.

Ранее речь шла о том, что в Украине будет введена обязательная военная подготовка для студентов медицинских и фармацевтических специальностей, которую интегрируют в учебный процесс. Ее цель — создать кадровый резерв специалистов, важных для фронта и военной медицины. Программы подготовки планируют обновить, в частности, увеличить объем обучения и четко определить требования к знаниям и навыкам. Изменения должны вступить в силу с 2026 года.