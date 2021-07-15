Больше не министр внутренних дел: Рада поддержала отставку Авакова

Больше не министр внутренних дел: Рада поддержала отставку Авакова

Он возглавлял МВД больше семи лет — дольше всех министров.

Верховная Рада 15 июля проголосовала за отставку Арсена Авакова с должности главы МВД Украины.

"За" проголосовал 291 нардеп.

Стоит отметить, что накануне рассмотреть заявление министра внутренних дел нардепам порекомендовал профильный парламентский комитет.

Напомним, 13 июля глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку. Он занимал должность 7,5 года.

Заменить Авакова планируют нардепом из фракции "Слуга народа", председателем парламентского правоохранительного комитета Денисом Монастырским. Его назначать планируют 16 июля — в последний день работы Верховной Рады перед летними каникулами.

Чем запомнился Аваков на посту главы МВД и кто может его заменить — прямое включение

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