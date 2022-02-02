"Больше не могу, хочу жить, помогите": в Харькове муж 5 лет бьет жену на глазах у детей (видео)

"Больше не могу, хочу жить, помогите": в Харькове муж 5 лет бьет жену на глазах у детей (видео)

Женщина, страдающая от агрессии со стороны мужчины, записала видеообращение.

В Харькове в центре города мужчина избил жену в авто. Молодой женщине благодаря вмешательству неравнодушных горожан удалось сбежать, а агрессор начал бросаться на очевидцев.

Видео выложили в Сети.

Отмечается, что инцидент произошел на площади Свободы. Из припаркованного BMW прохожие услышали крики женщины "отпусти". Они увидели, как мужчина схватил, по его словам, жену и держит, а та пытается вырваться. Водитель стал угрожать очевидцам физической расправой, чтобы они не вмешивались. Женщине удалось сбежать, а потом мужчина начал бросаться на очевидцев, после чего побежал за девушкой.

"Догнал ли и чем все закончилось – неизвестно… Переживаем за девушку, вернулась ли она домой и все ли с ней хорошо. Катя, ты жива?", — написали авторы видео.

В комментариях под сообщением подписчики принялись высказывать предположение о том, что могло произойти — было ли это насилие, или, может, девушка была нетрезвой.

Катя откликнулась и сообщила, что с ней все хорошо.

Позже она записала видео, на котором рассказала, что уже 5 лет является жертвой насилия со стороны мужа.

"Я не знаю, как это делают женщины, нуждающиеся в помощи, не знаю, как просить о помощи, и у кого ее просить. Сама попала в такую ситуацию, в такую семейную жизнь, из которой надо бежать, а бежать не получается, потому что страшно, я нахожусь в той ситуации, из которой нет выхода, потому что меня могут убить или искалечить, как мой муж угрожает сделать мне все эти годы. У меня двое детей, которые, к сожалению, все это видят.Возможно, найдется человек или государственный орган, который сможет меня освободить, и я начну жить", — сказала Катя.

По словам женщины, насилие в ее семье длится уже 5 лет, она несколько раз обращалась в полицию, но ее муж "решал" проблему и делу не давали ход.

"Мой муж угрожает мне, что покалечит, что перережет моих родителей, нанесет телесные повреждения, что заберет у меня моих деток, а главное — человек этот употребляет наркотики, на фоне которых у него «видения», которых никогда не было и очень обостряется агрессия. Я уходила много раз, жалела детей и семью, переступая через себя, боясь что что-то мне сделает, но больше не могу, я хочу жить и жить спокойно, помогите пожалуйста", — написала женщина.

Пользователи Сети дали девушке контакты организаций, в которые можно обращаться жертвам насилия.

В Харькове мужчина 5 лет бьет жену на глазах у детей (видео)

Напомним, что мужчина, избивший свою бывшую в магазине Запорожье, получил срок. Он проведет в тюрьме три года.

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