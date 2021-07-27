Больше не может практиковать: врачу-стоматологу из Ровно, которая била детей о кушетку, аннулировали лицензию

Больше не может практиковать: врачу-стоматологу из Ровно, которая била детей о кушетку, аннулировали лицензию

По инициативе прокуратуры МЗ Украины проведена внеплановая проверка соблюдения лицензиатом лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике.

В Ровно стоматологу, которая била детей, отныне не может лечить пациентов. Ее лишили лицензии.

Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Ровенской области.

Во время досудебного расследования установлено, что стоматолог как ФЛП нарушала требования законодательства Украины по вопросам лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике. Внеплановую проверку, которую провели представители МОЗ, инициировала местная прокуратура.

"Выявленные нарушения стоматологином устранены не были, что стало основанием, по результатам инициированной прокурором повторной внеплановой проверки, издания Министром здравоохранения приказа об аннулировании лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике", — сообщили в пресс-служба прокуратуры.

Напомним, что врача-стоматолога из Ровно обвиняют в избиении детей, которые лечили у нее зубы. В полицию с заявлениями о нанесении детям телесных повреждений обратились несколько родителей.

Новости Украины: скандальная стоматологиня не сотрудничает с полицией и не признает вины

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку