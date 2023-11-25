Больше не нужно обходить всех специалистов: медосмотр школьникам будет проводить семейный врач

Для получения справки ребенок должен получить все прививки, согласно Национальному календарю профилактических прививок, отмечают в Минздраве.

Теперь медицинские справки для зачисления ребенка в учебное заведение можно будет получить у семейного врача, всех специалистов поликлиники обходить больше не нужно.

Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения.

Ранее для получения справки для зачисления ребенка в учебное заведение родители были вынуждены планировать визиты к нескольким врачам и получать справки разной формы. Это создавало дискомфорт для пациентов и существенную нагрузку на медицинскую систему.

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Однако сейчас все базовые обследования ребенок может пройти у семейного врача.

"Обследование врачом "первички" включает сбор анамнеза, полное физикальное обследование, проверку наличия признаков острой болезни или хронических состояний, а также измерение роста и массы тела, исследование остроты зрения, слуха (шепот), осанки и плантографии. Все другие обследования, клинические и лабораторные исследования будут назначаться по показаниям или по требованиям учебного заведения", — объясняют в Минздраве.

На основе проведенных обследований семейный врач будет формировать обобщенное заключение о состоянии здоровья ребенка, отмечают в министерстве.

Кроме того, врач "первички" будет предоставлять рекомендации относительно физической активности, уровня физической нагрузки, режима питания, дополнительных обследований, лечения (при наличии показаний) и профилактических прививок ребенка.

Для получения справки ребенок должен получить все прививки согласно Национальному календарю профилактических прививок, отмечают в Минздраве.

"Еще одно важное изменение – теперь по результатам таких медицинских осмотров будут выдавать документы единого образца. Справка выдается на основании данных медосмотра ребенка, если нет медицинских противопоказаний для его нахождения в этом учебном заведении", – отметили в министерстве.

Медицинские осмотры для зачисления ребенка в детский сад или школу в Украине обязательны. Медосмотры для поступления в другие образовательные учреждения проводят, если это требование самого учреждения или условий поступления.

Напомним, с октября электронный рецепт можно получить без визита к врачу, как это сделать – в материале ТСН.ua.

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