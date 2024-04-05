Больше не "ограниченно пригодные": сколько времени на прохождение ВЛК и при каких условиях можно освободиться от службы

"Ограниченно пригодных" больше не существует, президент подписал соответствующий документ. Что предполагает упразднение такого статуса – уже объяснили в Минобороны. Сколько времени есть, чтобы пройти повторную ВЛК, при каких условиях можно уволиться из войска и какой "сюрприз" ждет военнообязанных?

Все детали громких изменений – в эксклюзиве TSN.UA.

Статус "ограниченно пригодный" отменен: что дальше

3 апреля был опубликован подписанный Президентом Владимиром Зеленским закон № 3621-IX, который, в частности, предусматривает отмену статуса "ограниченно пригодный". Министерство обороны оперативно разъяснило, что ожидает военных и военнообязанных, имеющих этот статус. Следовательно, отмена статуса "ограничен" не означает автоматического перехода к другому статусу (пригодный или непригодный).

Граждане, которые были признаны "ограниченно пригодными", должны повторно пройти военно-врачебную комиссию в течение 9 месяцев после вступления закона в силу. То есть власть имущие решили сработать опережение и не ждать принятия нового законопроекта о мобилизации, а действовать быстрее и вынесли эту норму в другой законопроект, который успешно был проголосован и подписан президентом Украины. Кстати, о таких изменениях накануне сообщила и заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова в эфире телемарафона. Более того, по словам Калмыковой, это должно "облегчить жизнь десяткам тысяч людей".

Что говорят в Минобороны?

В Минобороны подчеркивают, что после повторного осмотра военные, которые будут признаны непригодными – будут уволены с военной службы, а признаны пригодными – продолжат службу. Военнообязанные, признанные непригодными, будут исключаться из военного учета, а признанные пригодными пойдут защищать страну. Вроде бы все понятно. Однако без "сюрпризов" не обошлось. Оказывается, что после вступления закона в силу у правительства есть 3 месяца на принятие соответствующих нормативно-правовых актов, которые определяют обновленный перечень заболеваний для определения пригодности/непригодности к военной службе. Интересно, а будут ли в этом списке, например, болезни сердца, плохое, зрение, сахарный диабет и прочее? Как показывает практика, сейчас даже с такими болезнями людей «гребуют» представители ТЦК, а потом мы читаем некрологи в прессе. И умирают эти мужчины не на фронте, а после посещения ТЦК и прохождения ВЛК. Кстати, о "правильных" выводах ВЛК и "добросовестной" работе ТЦК кричат не только гражданские. На это обращают внимание и сами военные. Журналист и писатель, а теперь военнослужащий Станислав Асеев рассказал, какими могут быть последствия отмены статуса "ограниченно подходящий" для военнообязанных. Об этом он заявил в комментарии "Радио Свобода".

"Я видел человека, который был с недостатками зрения, и его записали в снайперы, это почти анекдот. Во-вторых, я столкнулся с людьми, уже когда лежал в больнице, у них брали анализ крови и обнаруживали гепатит. А это должно было выявить ВЛК, а не когда они попали в "учебку".Неизвестно, насколько объективно ВЛК будет оценивать людей, которые ограниченно пригодны и в какую сторону они это будут делать. здоровье. Поэтому большинство собратьев, с которыми мы обсуждали это, относятся к этому скептически и с определенным недоверием"

Изменения в прохождении военной службы

В свою очередь глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова также рассказала, что изменилось для украинцев в вопросе прохождения военной службы и мобилизации. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Эспрессо".

"Напомню, 4 мая вступает в действие закон, убирающий некоторые привилегии для военнослужащих, признанных непригодными к военной службе в мирное время, или ограниченно пригодными к военной службе в военное время. Теперь таких понятий вообще не будет, или ты военный пригоден к военной службе или непригодный"

Теперь причиной увольнения с военной службы может быть только непригодность, отметила Денисова.

"Если были такие основания на увольнение с военной службы, военнослужащий был признан ограниченно-пригодным к военной службе в военное время, на эти категории такое право уже не распространяется. То есть теперь причиной увольнения с военной службы может быть только непригодность. Такое же условие было о прекращение контракта с военнослужащими, когда военнослужащий был признан ограниченно пригодным к военной службе. Теперь это возможно только тогда, когда человек будет признан непригодным к военной службе".

Правозащитница также прокомментировала увеличение возраста предельного пребывания на учете призывников и назвала условия, при которых военнообязанные могут мобилизовать с сегодняшнего дня.

"Норма была принята парламентом еще летом 2023 года, только сейчас президент подписал этот закон. Сегодня, 4 апреля он вступает в действие. Это означает, что все мужчины 25, 26 лет, состоявшие по сей день на военном учете, как призывники, отныне становятся военнообязанными, и могут быть мобилизованы на военную службу, если пригодны по состоянию здоровья.

Сколько есть времени

Напомним, 21 марта Верховная Рада Украины приняла закон об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. Именно он предусматривает полную отмену статуса "ограниченно пригодный", поэтому все имеющие его военные и военнообязанные должны повторно пройти ВЛК. Президент уже подписал этот документ и был опубликован на сайте ВР. Отметим, что закон, отменяющий статус "ограниченно пригодный", вступит в силу ровно через месяц после его публикации – 4 мая. То есть "на все обо всем" у всех, кто имеет сейчас этот статус, есть 9 месяцев. За этот срок необходимо повторно пройти ВЛК и подтвердить статус "пригодный" или "непригодный" к службе в армии. Конечный срок – 4 февраля 2025 года.

Ранее окончательно стало известно, будут ли украинцам рассылать электронные повестки.

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