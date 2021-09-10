Больше не Владимир-Волынский: на Волыни проголосовали за переименование города и возвращения ему историческое название

За переименование высказалось большинство присутствующих горожан.

В Волинсьський области переименовали город Владимир-Волынский. Такое решение приняли горожане на общественных слушаниях.

Об этом сообщается на сайте Владимир-Волынского городского совета.

В голосовании приняли участие более 200 горожан, пришедших на общественные слушания с паспортами. Тему переименования Владимир-Волынского в городе обсуждали несколько лет, была даже петиция о возврате городу названия, решение молодежного совета, общественного совета и создана рабочая группа.

"Вопрос возвращения Владимиру-Волынскому исторического названия неоднократно поднимался, начиная со времен провозглашения независимости. Лично я убежден, что город, одно из первых получил Магдебургское право, основателем которого был равноапостольный князь Владимир, должен вернуть себе имя, которое носил на протяжении многих веков и которое зафиксировано в летописях времен Киевской Руси ", — отметил во вступительном слове мэр Игорь Паленка.

Приглашенные на общественные слушания историки рассказали, что во времена Галицко-Волынского княжества город назывался "Владимир". "Волынский" к нему добавили во времена Российской империи, чтобы не путать украинский город с российским "Владимиром", расположенным на реке Клязьме.

После 4 часов обсуждений участники наконец проголосовали. За переименование высказались 137 зарегистрированных участников. Они подняли свои мандаты вверх, отдав таким образом свой голос за возвращение городу исторического названия Владимир.

Окончательное решение о переименовании утверждает Верховная Рада.

Напомним, что в Украине теперь есть свой Нью-Йорк. Это поселок городского типа в Донецкой области. ранее переименовали в Новгородское, но 1 июля 2021-го народные депутаты на сессии Верховной Рады вернули поселку историческое название.

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