Больше недели в реанимации: в Запорожье умерла 9-летняя девочка, которую без сознания вытащили из моря в Бердянске

Ребенка на берегу реанимировали 20 минут.

В больницы Запорожья умерла 9-летняя девочка, которая едва не утонула в море в Бердянске. Девочка вместе с 7-летним мальчиком без присмотра родителей пошли купаться и начали тонуть.

Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.

Событие произошло 30 мая в Бердянске. Оставшись без присмотра родителей, 9-летняя девочка и 7-летний мальчик наглотались морской воды и их без сознания достали из моря их родные и неравнодушные граждане. Они провели реанимационные мероприятия и после восстановления основных жизненных показателей дети были госпитализированы в больницу. Девочка находилась в тяжелом состоянии, ее ввели в медикаментозную кому, состояние мальчика медики оценили как средней тяжести.

Работники полиции призвали родителей быть ответственными и внимательными особенно в период летнего отдыха с детьми на воде.

Напомним, что в Запорожской области 9-летнюю девочку, которую спасли в Бердянске, перевели в Запорожскую областную детскую больницу

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