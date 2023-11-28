"Больше нет сил так жить": жители Донецка массово жалуются на отсутствие воды и отопления

Местные жалуются, что отопления и водоснабжения нет, а деньги должны платить.

Во временно оккупированном Донецке местные жители массово жалуются на коммунальный коллапс.

Об этом говорится в видео, опубликованном украинским журналистом Денисом Казанским.

По словам жителей Донецка, у них второй год нет воды, ни отопления. Они жалуются в ЖЭК, однако там к ним относятся "как к скоту". А оккупационной "власти" плевать на их проблемы.

Кроме этого, отопления и водоснабжения нет, а средства должны платить, и не малы. Местные жалуются, что у них нет таких денег, потому что получают небольшую пенсию.

Как установил журналист, коммуникации в оккупированном россиянами городе гниют, разваливаются, но чинить их никто не собирается кому, потому что в ЖЭКах катастрофическая нехватка слесарей. Работает всего около 20% сотрудников — остальные похитили отправили воевать и бросают на "мясные штурмы" на Авдеевку, Марьинку и Мариуполь.

Больше о катастрофической ситуации в Донецке – смотрите ниже.

Напомним, оккупационные "власти" жаловались, что из-за атаки на ТЭС часть Донецкой области обесточена.

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