"Больше нет сил так жить": жители Донецка массово жалуются на отсутствие воды и отопления

Местные жалуются, что отопления и водоснабжения нет, а деньги должны платить.
Во временно оккупированном Донецке местные жители массово жалуются на коммунальный коллапс.
Об этом говорится в видео, опубликованном украинским журналистом Денисом Казанским.
По словам жителей Донецка, у них второй год нет воды, ни отопления. Они жалуются в ЖЭК, однако там к ним относятся "как к скоту". А оккупационной "власти" плевать на их проблемы.
Кроме этого, отопления и водоснабжения нет, а средства должны платить, и не малы. Местные жалуются, что у них нет таких денег, потому что получают небольшую пенсию.
Как установил журналист, коммуникации в оккупированном россиянами городе гниют, разваливаются, но чинить их никто не собирается кому, потому что в ЖЭКах катастрофическая нехватка слесарей. Работает всего около 20% сотрудников — остальные похитили отправили воевать и бросают на "мясные штурмы" на Авдеевку, Марьинку и Мариуполь.
Больше о катастрофической ситуации в Донецке – смотрите ниже.
Напомним, оккупационные "власти" жаловались, что из-за атаки на ТЭС часть Донецкой области обесточена.
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