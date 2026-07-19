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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
992
Время на прочтение
1 мин

Больше никогда не взлетит: появился спутниковый снимок пораженного Ту-95 на аэродроме "Энгельс-2"

Спутник зафиксировал место стоянки самолета Ту-95МС на авиабазе Энгельс, где после удара остались характерные следы поражения.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Ту-95

Ту-95 / © Википедия

В Сети появился спутниковый снимок российского самолета Ту-95МС, уничтоженного в ночь на 16 июля на аэродроме «Энгельс-2» в Саратовской области РФ.

Соответствующее фото в воскресенье, 19 июля, опубликовало издание “Радио Свобода».

В описании к снимку отмечается, что на нем последствия поражения аэродрома Энгельс и уничтожен бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС.

Спутниковый снимок аэродрома «Энгельс-2»

Спутниковый снимок аэродрома «Энгельс-2»

Напомним, 17 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что силами Службы безопасности Украины в российском городе Энгельс был уничтожен военный самолет Ту-95, использовавшийся для ракетных ударов РФ по Украине.

В целом в СБУ подтвердили эту информацию и отметили, что самолет получил критические повреждения — у него полностью оторвана хвостовая часть. Именно этот борт систематически использовался для нанесения массированных ракетных ударов по Украине, подчеркнули в спецслужбе.

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Дата публикации
Количество просмотров
992
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