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- Украина
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Больше никогда не взлетит: появился спутниковый снимок пораженного Ту-95 на аэродроме "Энгельс-2"
Спутник зафиксировал место стоянки самолета Ту-95МС на авиабазе Энгельс, где после удара остались характерные следы поражения.
В Сети появился спутниковый снимок российского самолета Ту-95МС, уничтоженного в ночь на 16 июля на аэродроме «Энгельс-2» в Саратовской области РФ.
Соответствующее фото в воскресенье, 19 июля, опубликовало издание “Радио Свобода».
В описании к снимку отмечается, что на нем последствия поражения аэродрома Энгельс и уничтожен бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС.
Напомним, 17 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что силами Службы безопасности Украины в российском городе Энгельс был уничтожен военный самолет Ту-95, использовавшийся для ракетных ударов РФ по Украине.
В целом в СБУ подтвердили эту информацию и отметили, что самолет получил критические повреждения — у него полностью оторвана хвостовая часть. Именно этот борт систематически использовался для нанесения массированных ракетных ударов по Украине, подчеркнули в спецслужбе.