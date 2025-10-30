"Больше они просто не выдержат": авиаэксперт назвал последний год войны для России

Оккупанты / © Associated Press

Российская Федерация исчерпывает свои ресурсы и нынешний период боевых действий может стать решающим. По оценке авиаэксперта Валерия Романенко, это последний год войны, поскольку Россия «ушла ва-банк», понимая, что больше она просто не выдержит.

Об этом он заявил Radio NV.

Авиаэксперт Валерий Романенко заявил, что ключевым моментом является ближайшая зима:

«Больше они просто не выдержат. Если они не одержат победу, скажем, до весны этого года, они вынуждены будут согласиться, как минимум, на условия Трампа. Если они провалят снова свои зимние наступления, то придется еще и уступить, согласно нашим требованиям перемирия», — заявил эксперт.

Романенко подчеркнул, что именно поэтому Россия поставила цель этой зимой уничтожить украинскую энергетику, значительно повредить транспортную инфраструктуру и, цитируя самих оккупантов, «загнать хохлов в пещеры». По мнению эксперта, на следующий год Россия просто исчерпает свои ресурсы для ведения войны.

«Им дальше просто нечем будет бить — несмотря на то, сколько наших ракет они собьют, сколько беспилотников собьют — но им просто нечем будет бить по нашим тылам,» — заметил Романенко.

Этот сценарий станет особенно реалистичным, если Украина успешно реализует свою ракетную программу. Таким образом, для Украины критически важно выстоять эту зиму, чтобы использовать следующий год как завершающий в войне.

Напомним, ситуация в районе Покровска и близлежащей агломерации очень сложна, поскольку российские войска накапливают личный состав и пытаются перекрыть логистические пути с помощью дронов, создавая угрозу оцепления. Потеря города, к сожалению, давно стала «вопросом времени» из-за превосходства врага в ресурсах.

Российские войска значительно усилили давление на фронте, сосредоточив наибольшее внимание на Покровском направлении. Сейчас здесь совершается более 40% всех штурмовых действий. К этим наступательным операциям привлекли около 40 подразделений Министерства обороны РФ и спецназовцев разных силовых ведомств.