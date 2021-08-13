Больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций: до конца лета на украинцев ждут две мощные магнитные бури

Больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций: до конца лета на украинцев ждут две мощные магнитные бури

Людям, которые зависимы от перепадов космической погоды, советуют не нагружать себя лишней физической работой.

Магнитные бури в августе 2021 года будут достаточно сильными и продолжительными. Специалисты, анализирующие солнечную активность, в последний летний месяц ждут влияние на Землю еще двух мощных вспышек. Так магнитные бури в августе 2021года ожидаются в следующих датах:

16-17 августа: к Земле дойдет солнечный ветер, несущий с собой следы мощной вспышки. Этот период крайне опасен для гипертоников, а также тех, у кого имеются выраженные проблемы с сердцем или психикой. У восприимчивых людей будут отмечаться нарушения сна, головная боль и эмоциональная несдержанность.

18-20 августа: после мощной магнитной бури придет новая — средней степени. У метеозависимых людей она вызовет нарушение сна, головные боли, а также перепад давления.

Проблемы, которые вызывает магнитная буря

Нарушение графика сна, бессонница ночью, сонливость в течение дня;

Сильные головные боли;

Изменчивость артериального давления;

Рассеянность, раздражительность, упадок сил, снижение концентрации;

Обострение хронических заболеваний;

Расстройства психического и психологического характера;

Учащение сердцебиения, тахикардия.

Как уберечь здоровье во время магнитной бури

Спасти организм можно. Следует обеспечить себе правильный ночной сон: ложиться спать до полуночи, а вставать без будильника. Обязательно больше двигаться: ходить пешком, плавать, заниматься гимнастикой, но не бегать.

Важно в эти дни отказаться от стимуляторов вроде кофе, а также очень хорошо питаться. Отдавать предпочтение следует здоровой пище и достаточному количеству воды, а от жареного и жирного лучше отказаться.

Напомним:

В сентябре 2021 года ожидаются всего 2 магнитные бури, но они будут очень мощными. О том, когда наступят и как уберечься — в нашем материале.

Как магнитные бури влияют на самочувствие — прямое включение

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