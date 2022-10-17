Больше половины украинцев переутомлены и не могут нормально спать в условиях войны - исследование

На хроническую усталость жалуются 66% жителей Украины, 53% — не могут ночью спать.
Более половины украинцев сейчас переутомлены и не могут морально расслабиться в условиях войны.
На хроническую усталость жалуются 66% жителей Украины, 53% — не могут ночью спать.
Об этом свидетельствуют данные исследования социологической группы "Рейтинг".
Социологи оценили уровень жизнестойкости украинцев и сообщили, что реакции организма на военные события естественны, однако достаточно изнурительны.
"У украинцев, несмотря на восьмой месяц войны, все еще хватает физических и моральных сил жить в сложных условиях, работать, помогать, воевать", — подытожили исследователи.
Опрос проводился 8-9 октября среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.
Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров
Напомним, российские оккупанты за сутки нанесли практически полсотни авиационных ударов.
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