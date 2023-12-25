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Больше пощады не будет: вблизи Авдеевки русский солдат умолял взять его в плен, но сбежал (видео)

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
3375
Время на прочтение
1 мин
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Больше пощады не будет: вблизи Авдеевки русский солдат умолял взять его в плен, но сбежал (видео)

Российский военный / Скриншот

Другого от россиянина нечего было и ждать.

В районе Авдеевки российский военный умолял о спасении, стоя на коленях перед ВСУ. Украинский военный предоставил шанс солдату сдаться в плен. К сожалению, россиянин решил пренебречь им и убежать, подписав смертный приговор своим собратьям в подобных ситуациях.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

"В следующий раз пощады ему не будет", – уверяют воины 110-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее стало известно, что по состоянию на 23 декабря 2023 г. ВСУ уничтожили   352390 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1040   военных.

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Дата публикации
Просмотры
3375
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