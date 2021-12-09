Больше сотни застрявших в Милане украинцев и бойкот четырьмя странами зимних Игр. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью британским журналистам заявил, что украинские военнослужащие готовы защищать страну от вторжения Российской Федерации. Читать дальше –>
- В Италии в результате задержки рейса "Милан — Киев" авиакомпании Wizz Air более сотни украинских путешественников застряли в аэропорту. Рейс, который должен был вылететь из Милана в 21:30 по местному времени, внезапно перенесли на 13:00 следующего дня. Читать дальше –>
- Великобритания и Канада вслед за США и Австралией объявили о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине в знак протеста против нарушений прав человека в Китае. Читать дальше –>
- Англия переходит к плану "Б" и усиливает COVID-карантин для борьбы с "Омикроном". Читать дальше –>
- В США обнаружили более 40 случаев нового штамма COVID-19 "Омикрон", только в одном из которых пациент нуждался в госпитализации. Читать дальше –>