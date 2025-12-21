- Дата публикации
Больше света к Рождеству: правительство перенаправляет электроэнергию на нужды населения
Правительство Украины до 24 декабря обеспечит перенаправление в 1 ГВт высвобожденной электроэнергии на нужды населения.
Правительство поставило задачу обеспечить до 24 декабря безусловное выполнение решения по перенаправлению высвобожденного энергетического ресурса до 1 ГВт на нужды населения.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
"Это один из шагов, который поможет сбалансировать энергосистему и уменьшить количество отключений у людей", - отметила Свириденко.
Кроме того, правительство работает над увеличением импорта электроэнергии, восстановлением генерации, поврежденной атаками врага, и наращиванием индивидуального поколения, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение на праздники.
В то же время энергетический эксперт Михаил Гончар предупредил о неизбежном усложнении ситуации в энергосистеме с наступлением холодов из-за роста потребления и критических повреждений высоковольтных трансформаторов. Кроме ударов по ТЭЦ эксперт также прогнозирует возможные атаки врага на водоканалы, железную дорогу и транспортную инфраструктуру.