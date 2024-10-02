Больше, тоньше и интеллектуальнее: детали релиза iPhone 16 и других новинок на ивенте Apple Glowtime

Ивент Apple 2024 года под названием «Glowtime», состоявшийся 9 сентября, подарил миру ряд долгожданных новинок. Компания представила умные часы Apple Watch Series 10 и Apple Watch Ultra 2, наушники AirPods 4, а также iPhone нового поколения — 16 и 16 Pro.

Apple Watch Series 10 и Ultra 2

Series 10 стали самыми тонкими Apple Watch за всю историю линейки. При этом дисплей новинки на 30% больше, чем у предыдущих моделей.

В Series 10 нас ждут:

новые цвета и материалы корпуса — полированный алюминий в оттенках Rose Gold и Black, а также версии Natural Titan и Gold Titan;

инновационные функции отслеживания здоровья, например, определение апноэ во сне;

возможности для водных видов спорта — встроенный датчик глубины и температуры воды.

Apple Watch Ultra 2 также представлен в новом корпусе из черного титана с матовой отделкой. Устройство работает на watchOS 11, которая включает расширенные функции с использованием ИИ, новые циферблаты и приложения.

AirPods 4 и обновление линейки AirPods

Новые AirPods 4 оснащены чипом Apple H2 и получили обновленную акустическую архитектуру с открытым дизайном. Компактный кейс оснащен портом USB-C и обеспечивает до 30 часов автономной работы. Также компания анонсировала версию с функциями активного поглощения и режима прозрачности. Это устройство со встроенным в футляр динамиком и системой Локатор.

Чем еще запомнится обновление линейки AirPods:

Революционными функциями слухового здоровья в AirPods Pro 2: измерением слуха, режимом слухового аппарата, защитой слуха.

Новыми цветами AirPods Max и зарядкой через USB-C.

Фирменная гарнитура Apple обновилась как аппаратно, так и программно.

iPhone 16 и 16 Plus — новая эра iPhone с Apple Intelligence

Apple называет iPhone 16 и 16 Plus первыми айфонами новой эры искусственного интеллекта Apple Intelligence. Бета-версия ИИ будет доступна этой осенью на всех моделях iPhone 16, а также на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Для ее работы необходимо выбрать английский язык (США) как язык Siri и операционной системы на устройстве.

В iPhone 16 и 16 Plus нас ждут:

новейший чип A18 с модулем Neural Engine, в том числе для функций Apple Intelligence;

Fusion камера с 48 Мп основным модулем, новым сверхширокоугольным датчиком с автофокусом и режимом макросъемки;

кнопка Action Button и совершенно новая Camera Control;

Visual Intelligence, позволяющая моментально получать информацию об объектах в кадре.

Улучшенное время автономной работы благодаря новому чипу и увеличенному аккумулятору.

iPhone 16 Pro и 16 Pro Max — самые продвинутые

Ну и напоследок — самые технологичные iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Корпус новинок выполнен из титана, а дисплеи стали еще больше — 6.3 и 6.9 дюйма соответственно.

За производительность Pro-моделей отвечает чип A18 Pro с улучшенными возможностями графического процессора. Также нас ждут:

основная камера на 48 Мп и сверхширокоугольный модуль на 48 Мп с поддержкой съемки в профессиональном формате Apple ProRaw;

телефото с 5-кратным зумом в обеих моделях;

съемка замедленного видео в формате Dolby Vision 4K с частотой 120 кадров/с и цветокоррекцией;

новая кнопка Camera Control;

4 микрофона, запись пространственного звука, функция Audio Mix.

В 2024-м году Apple снова представила самую технологичную линейку — на этот раз с продвинутыми возможностями на базе Apple Intelligence. Также компания задала новые стандарты в категориях умных часов и наушников. С 27 сентября новинки Apple появятся на полках магазинов. Следите за обновлениями на Алло!