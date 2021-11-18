Больше всего больных и умерших за сутки – в Днепропетровской области: какая ситуация с COVID-19 в регионах

С начала пандемии болезнь унесла более 79,5 тысячи жизней.
В Украине по состоянию на утро 18 ноября зафиксировано 20 591 новый случай коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 752 человека, 19 633 пациента выздоровели. Больше всего инфицированных и умерших выявили в Днепропетровской области, где за сутки не стало 103 человека.
Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.
Так, за последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 483), Днепропетровской (1 892), Запорожской (1 240), Донецкой (1 203) и Полтавской (1 100) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 1483 случая;
- Винницкая область – 929 случаев;
- Волынская область – 685 случаев;
- Днепропетровская область – 1892 случая;
- Донецкая область – 1203 случая;
- Житомирская область – 816 случаев;
- Закарпатская область – 462 случая;
- Запорожская область – 1240 случаев;
- Ивано-Франковская область – 819 случаев;
- Киевская область – 976 случаев;
- Кировоградская область – 214 случаев;
- Луганская область – 330 случаев;
- Львовская область – 1021 случай;
- Николаевская область – 900 случаев;
- Одесская область – 1055 случаев;
- Полтавская область – 1100 случаев;
- Ровенская область – 656 случаев;
- Сумская область – 549 случаев;
- Тернопольская область – 467 случаев;
- Харьковская область – 759 случаев;
- Херсонская область – 370 случаев;
- Хмельницкая область – 941 случай;
- Черкасская область – 729 случаев;
- Черновицкая область – 258 случаев;
- Черниговская область – 737 случаев.
Также за минувшие сутки было госпитализировано 3 907 человек, а 297 832 человека вакцинировано против COVID-19. 88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 284 008 человек;
- поправилось – 2 704 217 человек;
- летальных исходов – 79 506;
- проведено ПЦР-тестов – 15 348 780;
- с начала вакцинальной кампании привито 12 554 335 человек, из них получили одну дозу – 12 554 333 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 257 319 человек.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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