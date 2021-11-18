Больше всего больных и умерших за сутки – в Днепропетровской области: какая ситуация с COVID-19 в регионах

Больше всего больных и умерших за сутки – в Днепропетровской области: какая ситуация с COVID-19 в регионах

С начала пандемии болезнь унесла более 79,5 тысячи жизней.

В Украине по состоянию на утро 18 ноября зафиксировано 20 591 новый случай коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 752 человека, 19 633 пациента выздоровели. Больше всего инфицированных и умерших выявили в Днепропетровской области, где за сутки не стало 103 человека.

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Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Так, за последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 483), Днепропетровской (1 892), Запорожской (1 240), Донецкой (1 203) и Полтавской (1 100) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1483 случая;

Винницкая область – 929 случаев;

Волынская область – 685 случаев;

Днепропетровская область – 1892 случая;

Донецкая область – 1203 случая;

Житомирская область – 816 случаев;

Закарпатская область – 462 случая;

Запорожская область – 1240 случаев;

Ивано-Франковская область – 819 случаев;

Киевская область – 976 случаев;

Кировоградская область – 214 случаев;

Луганская область – 330 случаев;

Львовская область – 1021 случай;

Николаевская область – 900 случаев;

Одесская область – 1055 случаев;

Полтавская область – 1100 случаев;

Ровенская область – 656 случаев;

Сумская область – 549 случаев;

Тернопольская область – 467 случаев;

Харьковская область – 759 случаев;

Херсонская область – 370 случаев;

Хмельницкая область – 941 случай;

Черкасская область – 729 случаев;

Черновицкая область – 258 случаев;

Черниговская область – 737 случаев.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 3 907 человек, а 297 832 человека вакцинировано против COVID-19. 88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 284 008 человек;

поправилось – 2 704 217 человек;

летальных исходов – 79 506;

проведено ПЦР-тестов – 15 348 780;

с начала вакцинальной кампании привито 12 554 335 человек, из них получили одну дозу – 12 554 333 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 257 319 человек.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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