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- Украина
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Больше всего дронов и ракет во время одной атаки: Игнат сообщил детали ночного удара
В частности, ночью россияне запустили аэробалистическую ракету "Кинжал".
Во время ночного удара по Киеву 4 июля россияне применили наибольшее количество ракет и беспилотников в одной атаке – 550 средств воздушного нападения. Большинство из них летели в Киев.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
По его словам, это новый антирекорд за все время более чем трехлетнего вторжения РФ в Украину. Так, 330 БпЛА - это самое большое количество ударных Шахедов, которое враг применял за одну атаку.
Кроме дронов, россияне запустили по стране также и ракеты: один "Кинжал", шесть баллистических ракет "Искандер-М/KN-23" и четыре крылатых ракеты "Искандер-К". Силам ПВО удалось сбить только две крылатые ракеты.
Напомним, РФ ударила по Киеву дронами и баллистикой. Известно о 23 травмированных жителях столицы. Последствия атаки зафиксированы в нескольких районах столицы.
Ночью Киев пережил самую масштабную атаку дронов. Авиационный эксперт Богдан Долинце отмечает, что беспилотники могли изменять свое направление и высоту полета. Да, РФ тестировала новую тактику атаки на столицу - динамичный полет БпЛА.