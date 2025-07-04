Больше всего дронов и ракет во время одной атаки: Игнат сообщил детали ночного удара

Атака на Киев 4 июля. / © Associated Press

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Во время ночного удара по Киеву 4 июля россияне применили наибольшее количество ракет и беспилотников в одной атаке – 550 средств воздушного нападения. Большинство из них летели в Киев.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, это новый антирекорд за все время более чем трехлетнего вторжения РФ в Украину. Так, 330 БпЛА - это самое большое количество ударных Шахедов, которое враг применял за одну атаку.

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Кроме дронов, россияне запустили по стране также и ракеты: один "Кинжал", шесть баллистических ракет "Искандер-М/KN-23" и четыре крылатых ракеты "Искандер-К". Силам ПВО удалось сбить только две крылатые ракеты.

Напомним, РФ ударила по Киеву дронами и баллистикой. Известно о 23 травмированных жителях столицы. Последствия атаки зафиксированы в нескольких районах столицы.

Ночью Киев пережил самую масштабную атаку дронов. Авиационный эксперт Богдан Долинце отмечает, что беспилотники могли изменять свое направление и высоту полета. Да, РФ тестировала новую тактику атаки на столицу - динамичный полет БпЛА.

Дата публикации 09:36, 04.07.25 Количество просмотров 50 Киев окутал дым после вражеской атаки: качество воздуха резко ухудшилось