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Больше всего погибших на Попаснянском направлении: в Генштабе назвали потери оккупантов по состоянию на 5 мая

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Больше всего погибших на Попаснянском направлении: в Генштабе назвали потери оккупантов по состоянию на 5 мая

Associated Press

С начала войны в Украине оккупанты потеряли 24700 военнослужащих.

За минувшие сутки в Украине погибли по меньшей мере две сотни российских солдат.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Так, по состоянию на 5 мая боевые потери противника ориентировочно составили:

  • личного состава 24700 (+200) человек ликвидировано,
  • танков 1092 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2651 (+41) ед.,
  • артиллерийских систем – 499 (+8) ед.,
  • РСЗО — 169 (+6) ед.,
  • средства ПВО — 83(+2) ед.,
  • самолетов – 196 (+2) ед.,
  • вертолетов – 155 (+0) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 1907 (+40) ед.,
  • корабли /катера — 10 (+0) ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 312 (+9).
  • специальная техника – 38 (+0)
  • крылатые ракеты – 89 (+2).

Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Попаснянском направлении. Данные уточняются.

© Associated Press
Associated Press

Напомним, что в Киевской области пограничники совместно с собратьями из ВСУ выловили "крокодила" — вражеский боевой вертолет, который украинские защитники умело уничтожили и затопили.

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