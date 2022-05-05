Больше всего погибших на Попаснянском направлении: в Генштабе назвали потери оккупантов по состоянию на 5 мая

С начала войны в Украине оккупанты потеряли 24700 военнослужащих.
За минувшие сутки в Украине погибли по меньшей мере две сотни российских солдат.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
Так, по состоянию на 5 мая боевые потери противника ориентировочно составили:
- личного состава 24700 (+200) человек ликвидировано,
- танков 1092 (+15) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2651 (+41) ед.,
- артиллерийских систем – 499 (+8) ед.,
- РСЗО — 169 (+6) ед.,
- средства ПВО — 83(+2) ед.,
- самолетов – 196 (+2) ед.,
- вертолетов – 155 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 1907 (+40) ед.,
- корабли /катера — 10 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 312 (+9).
- специальная техника – 38 (+0)
- крылатые ракеты – 89 (+2).
Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Попаснянском направлении. Данные уточняются.
Напомним, что в Киевской области пограничники совместно с собратьями из ВСУ выловили "крокодила" — вражеский боевой вертолет, который украинские защитники умело уничтожили и затопили.
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