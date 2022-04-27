Больше всего погибших сейчас под Кураховым и Изюмом: Генштаб озвучил потери оккупантов в войне с Украиной по состоянию на 27 апреля

Общие потери оккупантов по состоянию на 27 апреля составляют 22400 человек.
В Генштабе обнародовали новые данные потерь россиян с момента вторжения на территорию суверенного государства Украина.
За два месяца оккупанты потеряли более 22 тысяч 400 воинов.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.04 ориентировочно составили:
- личного состава около 22400 (+300) человек ликвидировано,
- танков ‒ 939 (+21) ед,
- боевых бронированных машин/APV ‒ 2342 (+34) ед,
- артиллерийских систем – 421 (+5) ед,
- РСЗО — 149 (+0) ед,
- средства ПВО — 71 (+2) ед,
- самолетов – 185 (+1) ед,
- вертолетов – 155 (+1) ед,
- автомобильной техники — 1666 (+23) ед,
- корабли /катера- 8 (+0) ед,
- цистерн с ГСМ – 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 207 (+2).
- специальная техника – 31 (+0).
- пусковые установки ОТРК – 4(+0).
Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Кураховском и Изюмском направлениях.
Напомним, что продолжаются наступательные действия противника в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора с оккупированным Крымом.
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