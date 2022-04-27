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Больше всего погибших сейчас под Кураховым и Изюмом: Генштаб озвучил потери оккупантов в войне с Украиной по состоянию на 27 апреля

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Больше всего погибших сейчас под Кураховым и Изюмом: Генштаб озвучил потери оккупантов в войне с Украиной по состоянию на 27 апреля

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Общие потери оккупантов по состоянию на 27 апреля составляют 22400 человек.

В Генштабе обнародовали новые данные потерь россиян с момента вторжения на территорию суверенного государства Украина.

За два месяца оккупанты потеряли более 22 тысяч 400 воинов.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.04 ориентировочно составили:

  • личного состава около 22400 (+300) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 939 (+21) ед,
  • боевых бронированных машин/APV ‒ 2342 (+34) ед,
  • артиллерийских систем – 421 (+5) ед,
  • РСЗО — 149 (+0) ед,
  • средства ПВО — 71 (+2) ед,
  • самолетов – 185 (+1) ед,
  • вертолетов – 155 (+1) ед,
  • автомобильной техники — 1666 (+23) ед,
  • корабли /катера- 8 (+0) ед,
  • цистерн с ГСМ – 76 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 207 (+2).
  • специальная техника – 31 (+0).
  • пусковые установки ОТРК – 4(+0).

Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Кураховском и Изюмском направлениях.

Напомним, что продолжаются наступательные действия противника в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора с оккупированным Крымом.

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