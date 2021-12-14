Больше всего украинцы доверяют президенту Польши, разочарование года — Лукашенко: свежий опрос

Больше всего украинцы доверяют президенту Польши, разочарование года — Лукашенко: свежий опрос

По сравнению с прошлым годом уровень поддержки движения Украины в ЕС снизился, а в НАТО, наоборот, вырос.

Подавляющее большинство украинцев выступают за продолжение интеграционного курса государства в ЕС и НАТО:

⁃ 60,7% респондентов считают, что Украине следует стать членом ЕС (в прошлом году было 66,6%);

⁃ 52,7% считают, что Украина должна стать членом НАТО (в прошлом году было 48,4%).

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Главное ожидание украинцев от ЕС – предоставление перспективы членства (23,2%). Характерной особенностью этого года является то, что уровень поддержки движения в ЕС снизился, а в НАТО, наоборот, вырос.

Такие данные представил Центр "Новая Европа" в своем ежегодном социологическом исследовании "Дипломатия-2022. Внешнеполитические ожидания украинского общества", проведенном с 8 по 29 ноября 2021 года.

Среди рейтинга стран, с которыми, по мнению украинцев, Украина должна углублять отношения, Польша – на первом месте. В первую пятерку государств, с которыми следует углублять сотрудничество, также вошли Германия, Канада, Великобритания и США.

Из международных партнеров своеобразным победителем общественных симпатий выглядит Польша – именно за углубление партнерства с этой страной выступает самое большое количество украинцев (91,7%), а польский президент Анджей Дуда возглавил список зарубежных лидеров. Ему доверяют 52,5% украинцев (для сравнения 2020 этот показатель составлял 48,4%).

На втором месте Германия (90%) и соответственно бывший канцлер Ангела Меркель. Ей доверяют 51,8% граждан Украины. Тройку лидеров замыкает Канада. За углубление сотрудничества с этой страной высказались 86,7% украинцев. А вот на третьем месте по доверию среди западных лидеров – Джо Байден с 49,8%.

Визит президента Владимира Зеленского в США и встречу с Джозефом Байденом украинцы определили как главное внешнеполитическое достижение 2021 года (33,4%). На второй позиции – саммит Украина-ЕС (21,2%). На третьем месте – создание Крымской платформы (18%)“, — говорится в исследовании.

Главное ожидание украинцев от Вашингтона – предоставление Украине гарантий безопасности (28,4%). За более активную роль Америки в переговорах с Россией для прекращения войны выступают 27,1%.

В то же время главный претендент на разочарование года – Беларусь. Самопровозглашённому президенту Александру Лукашенко доверяют только 29,4% опрошенных (37,8% в 2020 году). А за сотрудничество с Белоруссией выступают всего 26,4%.

Антирейтинг доверия, то есть рейтинг недоверия, возглавляет президент Российской Федерации Владимир Путин с 76,7%. На втором месте самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко. Ему не доверяют 48,3% граждан Украины. Ну и на третьем месте по уровню антипатий людей – президент Франции Эммануэль Макрон – 35%.

Напомним, свежие данные опроса (от 6 по 8 декабря) Социологической группы "Рейтинг" свидетельствуют, что 48% украинцев считают Беларусь враждебным государством. В сентябре, опять же по данным "Рейтинга", около 59% опрошенных ответили, что негативно относятся к Лукашенко. А еще два года назад положительно относились к нему 67% украинцев.

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