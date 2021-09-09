"Больше всего войны боюсь": жительница Чернигова отпраздновала 100 лет

"Больше всего войны боюсь": жительница Чернигова отпраздновала 100 лет

Женщина раскрыла секрет долголетия.

100-летний юбилей отметила жительница Чернигова Неонила Бруй. Она родилась 7 сентября 1921 года в селе Шибириновка. Теперь живет в Чернигове.

О женщине пишет издание Суспільне.

с 10 лет Неонила работала в колхозе, пережила Голодомор. И этот период называет самым страшным в жизни.

"В 33-м голод был, страшный голод был. Наше село небольшое было, так человек пять умерли от голода. Половую гречневую ели, пересевали, ели. Конюшину, или клевер, рвали головки, сушили и в хлебе пекли. С акации с сестрой лузали семена, мололи и поели, так чуть ли не умерли. Думали, что она ядовитая", — рассказывает Неонила Бруй.

Войну встретила выпускницей педагогического училища. Вспоминает, как весной 1941 года в село пришли немцы.

"Смотрю в окно, немец идет. Я испугалась как. Он зашел с бидончиком трехлитровым, молока попросил. Мамка налила молока, и он марку дал нам молока. Через месяц стали убивать. Полицейские убивали. А у меня партизаны забрали пальто. Одно единственное было, и то забрали", - вспоминает женщина.

Учительницей начальных классов женщина проработала 31 год. В 32 года Неонила вышла замуж. В 33 — родила дочь.

Призналась, любила читать романы и исторические книги.

"Не пила, не курила, не употребляла. Не разгуливалась очень. Я очень много яблок ела. Говорят, яблоки — полезные фрукты".

Все свои 100 лет Неонила провела на Черниговщине. Она признается, сейчас боится одного: "Боюсь войны больше всего. Больше войны боюсь"..

Напомним, Книга рекордов Гиннеса признала самым старым человеком на Земле 112-летнего жителя Пуэрто-Рико Эмилио Флорес Маркеса.

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