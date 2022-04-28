Больше всего ВСУ "минусируют" оккупантов в Запорожье и под Изюмом: в Генштабе озвучили потери кафиров по состоянию на 28 апреля

Больше всего ВСУ "минусируют" оккупантов в Запорожье и под Изюмом: в Генштабе озвучили потери кафиров по состоянию на 28 апреля

Армия РФ потеряла 22 800 военнослужащих в войне против Украины.

В Генштабе ВСУ назвали общие боевые потери противника с 24 февраля по 28 апреля.

Информацию обнародовали на странице ведомства в фейсбуке.

Потери оккупантов ориентировочно составили:

личного состава около 22800 (+400) человек ликвидировано,

танков ‒ 970 (+31) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2389 (+47) ед,

артиллерийских систем – 431 (+10) ед,

РСЗО — 151 (+2) ед,

средства ПВО — 72 (+1) ед,

самолетов – 187 (+2) ед,

вертолетов – 155 (+0) ед,

автомобильной техники — 1688 (+22) ед,

корабли /катера — 8(+0) ед,

цистерн с ГСМ – 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 215 (+8).

специальная техника – 31 (+0).

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 (+0).

"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Запорожском и Изюмском направлениях", — сообщили в Генштабе.

Напомним, что ОК "Юг" сообщило, что в течение суток на Херсонщине и Николаевщине российские военные пытались прорваться в сторону Николаева, но не имели успеха.