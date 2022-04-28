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Больше всего ВСУ "минусируют" оккупантов в Запорожье и под Изюмом: в Генштабе озвучили потери кафиров по состоянию на 28 апреля

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Больше всего ВСУ "минусируют" оккупантов в Запорожье и под Изюмом: в Генштабе озвучили потери кафиров по состоянию на 28 апреля

Associated Press

Армия РФ потеряла 22 800 военнослужащих в войне против Украины.

В Генштабе ВСУ назвали общие боевые потери противника с 24 февраля по 28 апреля.

Информацию обнародовали на странице ведомства в фейсбуке.

Потери оккупантов ориентировочно составили:

  • личного состава около 22800 (+400) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 970 (+31) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2389 (+47) ед,
  • артиллерийских систем – 431 (+10) ед,
  • РСЗО — 151 (+2) ед,
  • средства ПВО — 72 (+1) ед,
  • самолетов – 187 (+2) ед,
  • вертолетов – 155 (+0) ед,
  • автомобильной техники — 1688 (+22) ед,
  • корабли /катера — 8(+0) ед,
  • цистерн с ГСМ – 76 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 215 (+8).
  • специальная техника – 31 (+0).
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 (+0).

"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Запорожском и Изюмском направлениях", — сообщили в Генштабе.

Напомним, что ОК "Юг" сообщило, что в течение суток на Херсонщине и Николаевщине российские военные пытались прорваться в сторону Николаева, но не имели успеха.

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