Больше всего захватил военный парад: украинцы дали оценку торжествам ко Дню Независимости

Граждане, которые следили за мероприятиями вживую, отдали лучшие оценки перформансу "ДНК Украины".

Среди официальных мероприятий к 30-й годовщине Независимости Украины граждане наиболее положительно оценили военный парад.

Об этом свидетельствуют результаты опроса соцгруппы "Рейтинг".

Также читайте Невероятно трогательно: на военном параде показали театрализованный перформанс об истории Украины

Среди официальных мероприятий ко Дню Независимости, опрошенные лучше всего оценили военный парад в Киеве (44% — положительно). Мини-фильм "ДНК Украины" положительно оценили 38%, выступление президента Зеленского на параде — 36%, праздничный концерт на стадионе "Олимпийский" в Киеве — 29%.

В то же время среди респондентов, которые видели эти меры, лучшие оценки получил мини-фильм "ДНК Украины" (67%).

Опрос провела соцгруппа "Рейтинг" в течение 2-4 сентября 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод исследования: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Было опрошено 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более 2%.

Напомним, по свежим результатам опроса "Рейтинга", "Слуга народа", "Европейская солидарность", и ОПЗЖ являются лидерами в рейтинге политических партий. А вот рейтинг "Батьківщини" понизился по сравнению с результатами на конец июля 2021-го.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку