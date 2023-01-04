Большие города подготовлены хуже всего: результаты опроса о готовности к проблемам с отоплением

К проблемам с отоплением лучше всего в Украине готовы села, хуже всего – большие города.

В декабре 2022 года 74% украинцев считали свои дома готовыми к возможным проблемам с отоплением зимой. Лучше всего готовы жители сел и небольших городов/пгт. Хуже всего – больших городов.

Об этом сообщает Киевский международный институт социологии (КМИС) со ссылкой на результаты опроса в конце декабря 2022:

скорее готовы, но признают, что нужно утеплиться еще – 40% опрошенных;

немного подготовились, но скорее не готовы к проблемам отопления – 13%;

совсем не готовы к – 8%;

не могут определить уровень своей готовности – 5%.

При этом в КМИС отмечают: по сравнению с сентябрем 2022 года количество полностью готовых к перебоям с теплом украинцев выросло на 10% — с 24% до 34%.

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, вопрос о готовности к проблемам с отоплением зимой социологи повторно задавали уже после масштабных разрушений, нанесенных украинской энергетической инфраструктуре, а также после наступления холодов. То есть, абсолютное большинство респондентов уже на практическом уровне имели опыт проблем и более объективно могут оценивать готовность своей семьи.

"Текущие показатели готовности достаточно высоки, учитывая фактический уровень проблем в стране, и отражают, с одной стороны, высокий уровень оптимизма, а с другой стороны – высокий уровень адаптивности к меняющимся и часто действительно сложным реалиям. Такая адаптивность является важным " кирпичом " в общей стойкости украинского народа и является еще одним свидетельством готовности сопротивляться агрессору и дальше", — добавил он.

Наибольшую готовность к проблемам отопления демонстрируют жители запада Украины: полностью готовых там – 43%, а почти готовых – 40%. Самая низкая – на востоке Украины: полностью готовых – 26%, а вот скорее готовых – 42%.

Высокий уровень готовности демонстрируют небольшие населенные пункты. В частности, села, общая готовность к перебоям с отоплением, в которых составляет 84%. Дальше идут:

города с населением до 20 тыс. жителей/пгт – 80%;

города с населением от 20 тыс. до 99 тыс. жителей – 74%;

города, в которых проживает более 100 тыс. человек – 64%.

Напомним, по состоянию на начало декабря 2022 года оккупанты повредили в Украине 350 газовых объектов. По словам главы "Нафтогаза" Юрия Чернышева, потеря мощностей по добыче газа оценивается в 700 млн долларов.

Одной из стран, которая поможет пройти Украине этот сложный отопительный сезон, стала Норвегия. Украина получит около 350 млн. куб. м газа от норвежской государственной энергетической компании Equinor и 100 млн. куб. м газа от авторизованных Европейским банком реконструкции и развития продавцов.

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