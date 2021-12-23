Большие, искусственные и живые: как выглядят елки в разных городах Украины

В некоторых украинских городах купили новые елки, а в некоторых устанавливают прошлогодние деревья.
Традиционно на День святого Николая большинство городов Украины зажигают новогодние елки. Кто-то делает это уже в первые дни декабря, а некоторые города в этом году отказались от торжеств из-за карантинных ограничений. ТСН.ua собрал разнообразные украинские елки в одном материале.
Киев
В канун Дня Святого Николая 18 декабря главную елку страны зажгли уже традиционно на Софийской площади. Новогоднее дерево украшают более 20 тысяч игрушек – красного и золотого цвета, а над елкой сияет гирлянда в виде большого купола.
Львов
Во Львове елку торжественно открыли на площади возле Львовского театра оперы и балета 17 декабря. Высота елки в этом году составляет 17 метров.
Одесса
Елка в Одессе традиционно расположилась возле городской администрации на Думской площади. В честь праздника участники байкерского клуба проехались по городу в нарядах дедов морозов.
Харьков
В Харькове главную елку города зажгли традиционно на площади Свободы. 19 декабря здесь также заработали новогодняя ярмарка и каток под открытым небом.
Винница
В Виннице в Центральном парке открыли Главную елку города 19 декабря. В этом году 28-метровая красавица имеет обновленные наряды с новыми игрушками и иллюминацией. Основные цвета елки – синий, золотисто-желтый и серебряный. Дерево украшено игрушками в виде больших сосулек и шаров – 30-40 сантиметров, а также цветами золотистого, серебряного и синего цветов.
Житомир
В Житомире новогоднюю елку открыли возле городского совета по улице Михайловской.
Краматорск
На площади Мира в День святого Николая засияла яркими огнями главная елка Краматорска. По случаю праздника здесь состоялось представление и открылась новогодняя ярмарка.
Кропивницкий
Кропивницкая елка считается самой дешевой в Украине. Дерево высотой – 14 метров, хвоя на елке – искусственная. В последний раз ее обновляли четыре года назад. Новые игрушки тоже не покупались, 28 тысяч гривен потратили на гирлянды для фотозоны.
Луцк
В Луцке на Театральной площади засветили сразу три елки. Трио празднично одетых зеленых красавиц сияют тысячами золотых огней.
Мукачево
Уже в шестой раз Мукачево встречает новогодне-рождественские праздники с искусственной елкой. В этом году ее украсили более сотни игрушек и праздничной иллюминации. Ее высота – 15 метров.
Полтава
В Полтаве на Театральной площади 20-метровая елка засияла 19 декабря. Множество гирлянд, игрушек и украшений на дереве сияют яркими красками.
Сумы
В Сумах на Театральной площади расположена искусственная елка, приобретенная еще в 2017 году за 1,5 млн грн. Она – уменьшенная копия столичной елки образца 2012-2013 года, высотой почти 19 метров, диаметр в ее основе – около 10 м.
Ужгород
В Ужгороде елку установили на пешеходной части площади Шандора Петефи. Здесь и домики новогодне-рождественской ярмарки, и резиденция святого Николая.
Херсон
19 декабря главная елка города открылась и в Херсоне.
Хмельницкий
В Хмельницком из-за картинных ограничений торжественное открытие елки не проводили, при этом новогодняя ярмарка и елка открыты на Проскуровской с начала декабря.
Черкассы
На Соборной площади Черкасс главная елка города засияла на День Святого Николая 19 декабря. Рядом – заработала рождественская ярмарка с сувенирами и всевозможными вкусностями.
Черновцы
В этом году главная новогодняя елка в Черновцах искусственная. 18-метровое дерево городские власти приобрели почти за 800 тысяч гривен.
Чернигов
В Чернигове елка засияла с начала декабря. Особенности этого дерева – огни на елке засвечиваются в унисон с музыкой.
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