Большие, искусственные и живые: как выглядят елки в разных городах Украины

Большие, искусственные и живые: как выглядят елки в разных городах Украины

В некоторых украинских городах купили новые елки, а в некоторых устанавливают прошлогодние деревья.

Традиционно на День святого Николая большинство городов Украины зажигают новогодние елки. Кто-то делает это уже в первые дни декабря, а некоторые города в этом году отказались от торжеств из-за карантинных ограничений. ТСН.ua собрал разнообразные украинские елки в одном материале.

Киев

В канун Дня Святого Николая 18 декабря главную елку страны зажгли уже традиционно на Софийской площади. Новогоднее дерево украшают более 20 тысяч игрушек – красного и золотого цвета, а над елкой сияет гирлянда в виде большого купола.

УНИАН

Львов

Во Львове елку торжественно открыли на площади возле Львовского театра оперы и балета 17 декабря. Высота елки в этом году составляет 17 метров.

city-adm.lviv.ua

Одесса

Елка в Одессе традиционно расположилась возле городской администрации на Думской площади. В честь праздника участники байкерского клуба проехались по городу в нарядах дедов морозов.

dumskaya.net/

Харьков

В Харькове главную елку города зажгли традиционно на площади Свободы. 19 декабря здесь также заработали новогодняя ярмарка и каток под открытым небом.

Харьковский городской совет

Винница

В Виннице в Центральном парке открыли Главную елку города 19 декабря. В этом году 28-метровая красавица имеет обновленные наряды с новыми игрушками и иллюминацией. Основные цвета елки – синий, золотисто-желтый и серебряный. Дерево украшено игрушками в виде больших сосулек и шаров – 30-40 сантиметров, а также цветами золотистого, серебряного и синего цветов.

Винницкий городской совет

Житомир

В Житомире новогоднюю елку открыли возле городского совета по улице Михайловской.

Житомир.info

Краматорск

На площади Мира в День святого Николая засияла яркими огнями главная елка Краматорска. По случаю праздника здесь состоялось представление и открылась новогодняя ярмарка.

vp.donetsk.ua

Кропивницкий

Кропивницкая елка считается самой дешевой в Украине. Дерево высотой – 14 метров, хвоя на елке – искусственная. В последний раз ее обновляли четыре года назад. Новые игрушки тоже не покупались, 28 тысяч гривен потратили на гирлянды для фотозоны.

Сайт городского совета Кропивницкого

Луцк

В Луцке на Театральной площади засветили сразу три елки. Трио празднично одетых зеленых красавиц сияют тысячами золотых огней.

Луцкий городской совет

Мукачево

Уже в шестой раз Мукачево встречает новогодне-рождественские праздники с искусственной елкой. В этом году ее украсили более сотни игрушек и праздничной иллюминации. Ее высота – 15 метров.

zakarpattya.net

Полтава

В Полтаве на Театральной площади 20-метровая елка засияла 19 декабря. Множество гирлянд, игрушек и украшений на дереве сияют яркими красками.

dumskaya.net/

Сумы

В Сумах на Театральной площади расположена искусственная елка, приобретенная еще в 2017 году за 1,5 млн грн. Она – уменьшенная копия столичной елки образца 2012-2013 года, высотой почти 19 метров, диаметр в ее основе – около 10 м.

dancor.sumy.ua

Ужгород

В Ужгороде елку установили на пешеходной части площади Шандора Петефи. Здесь и домики новогодне-рождественской ярмарки, и резиденция святого Николая.

zakarpattya.net

Херсон

19 декабря главная елка города открылась и в Херсоне.

Хмельницкий

В Хмельницком из-за картинных ограничений торжественное открытие елки не проводили, при этом новогодняя ярмарка и елка открыты на Проскуровской с начала декабря.

Хмельницкий городской совет

Черкассы

На Соборной площади Черкасс главная елка города засияла на День Святого Николая 19 декабря. Рядом – заработала рождественская ярмарка с сувенирами и всевозможными вкусностями.

Черкасский городской совет

Черновцы

В этом году главная новогодняя елка в Черновцах искусственная. 18-метровое дерево городские власти приобрели почти за 800 тысяч гривен.

Черновицкий городской совет

Чернигов

В Чернигове елка засияла с начала декабря. Особенности этого дерева – огни на елке засвечиваются в унисон с музыкой.

Черниговский городской совет

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